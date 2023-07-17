Pamukkale Üniversitesi ortaklığında 13-16 Temmuz 2023 tarihinde Denizli-Beyağaç İlçesi Topuklu Yaylasında Uluslararası Beyağaç Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Etkinliği gerçekleştirildi.

Uluslararası Beyağaç Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde PAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan “Kırsal Turizm ve Gökyüzü Gözlem Etkinliği” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. “Kırsal Turizm ve Gökyüzü Gözlem Etkinliği” adlı sunumda Prof. Dr. Bertan Beyağaç ilçesinin turizm değerleri, Beyağaç lezzetleri, kırsal turizm, astro turizm, karanlık gökyüzü parkları hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Bertan, Beyağaç-Topuklu Yaylası’nın, Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı ağına katılması için başvurunun yapıldığı ilk aşamanın tamamlandığı ikinci aşama çalışmaları başlatıldığını belirtti. Prof. Dr. Bertan sunumu hedefinde ayrıca karanlık gökyüzü parklarının önemi, kriterleri ve hedefleri hakkında bilgiler de verdi.

Kırsalda turizmde karanlık gökyüzü parklarının önemini vurgulandı

Karanlık Gökyüzü Parkı ile sunumda Prof. Dr. Serkan Bertan, dünyada karanlık gökyüzü park sayıları, dağılımları, başvuru aşamaları, Beyağaç Topuklu Yaylasını başvuru süreci hakkında bilgi verdi. Kırsal turizminde gökyüzü parklarının önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bertan, kırsal kalkınmada ve destinasyon imajı üzerinde etkili olduğunu belirtti. Karanlık gökyüzü parkları ağına katılımın ülkemize ve ilimize önemli katkılar sunacağını belirtti.

Prof. Dr. Bertan konuyla ilgili açıklamalarında, “Uluslararası Beyağaç Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Etkinliği, gerekli projelerin gerçekleştirilmesi ile Karanlık Gökyüzü Parkı ağına katılımın sağlanması açısından oldukça önemlidir” dedi.