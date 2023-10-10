Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) çalışanlarından oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekibine İlkyardım-Temel Yaşam Desteği eğitimleri verildi.

6 Şubat 2023 tarihindeki yaşanan asrın felaketi olarak adlandırılan depremle ülkemizdeki yardımlaşmanın ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) çalışanlarından oluşturulan Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi için PAÜ Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü tarafından eğitim verilmeye devam ediliyor. Pamukkale Üniversitesi Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü tarafından koordinasyonu sağlanan PAÜ Gönüllü Arama ve Kurtarma Ekibi düzenlenen eğitimlerde ilk olarak bir haftalık İl AFAD Müdürlüğü’nün, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerin ardından, Denizli Sağlık Müdürlüğü tarafından İlkyardım-Temel Yaşam Desteği Eğitimleri verildi.

Denizli Sağlık Müdürlüğü İlkyardım Eğitmenleri Fatma Aslan, Havva Yıldırım ve Ahmet Pişkin tarafından üniversite personelinden oluşan on dokuz gönüllünün katılımı ile teorik, uygulamalı, yazılı sınav ve ardından tekrar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.