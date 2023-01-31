Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yaptığı tesislerin içinde Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) bünyesinde ki Karahayıt Fizik Tedavi Hastanesi, Tıp Fakültesi Merkezi Sınıf Binası, Eğitim Fakültesi Resim-İş Atölye Binası, Anaokulu Binası, Şemseddin Terzioğlu Deprem Laboratuvarı ve Diş Hekimliği Fakültesi Ek Binası’nın açılışları da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yaptığı tesislerin içinde Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) bünyesinde ki Karahayıt Fizik Tedavi Hastanesi, Tıp Fakültesi Merkezi Sınıf Binası, Eğitim Fakültesi Resim-İş Atölye Binası, Anaokulu Binası, Şemseddin Terzioğlu Deprem Laboratuvarı ve Diş Hekimliği Fakültesi Ek Binası’nın açılışları da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’de 232 tesisin toplu açılış programı çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) bünyesinde bulunan 6 tesiste açıldı. Toplam 4 hizmet binası ve otopark bloğundan oluşan PAÜ Karahayıt Fizik Tedavi Hastanesi’ne ait hizmet binaları açıldı. Dört kattan oluşan toplam yapı alanı 8 bin 520 metrekare olan klinik bloğu binasında da, hasta yatak odaları, engelli hasta yatak odaları, havuzlu tedavi odaları, yataklı hasta tedavi ek mekanları, iş uğraş alanları, sosyal alanlar, sığınak, yemek hazırlık, mekanik merkezler, çamaşırhane yer almaktadır. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi Merkezi Sınıf binası, Eğitim Fakültesi resim-iş atölye binası, anaokulu binası, Diş Hekimliği Fakültesi Ek Hizmet Binası ve Şemseddin Terzioğlu Deprem Laboratuvarı hizmete açıldı.