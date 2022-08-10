Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencisi Oktay Semih Moran, TEKNOFEST 2022’de “Şehir İçi Yapılan Yolculuklarda Paylaşımlı Araç Yazılımı Mobil Uygulaması” isimli projesiyle ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencisi Oktay Semih Moran, TEKNOFEST 2022’de “Şehir İçi Yapılan Yolculuklarda Paylaşımlı Araç Yazılımı Mobil Uygulaması” isimli projesiyle ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkede milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek finaller ve ödül töreni öncesi TEKONFEST’te projeleri ile kıyasıya mücadele eden, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) takımları ve öğrencilerinden PAÜ adına gurur verici haberler gelmeye devam ediyor. PAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencisi Oktay Semih Moran, TEKNOFEST 2022 çerçevesinde Giresun’da düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde “Şehir İçi Yapılan Yolculuklarda Paylaşımlı Araç Yazılımı Mobil Uygulaması (PAYmobil)” isimli projesi ile ikincilik ödülünün sahibi oldu.

“Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde dereceye girerek 2. oldum”

Projesi ve elde ettiği ikincilik ile ilgili olarak PAÜ öğrencisi Oktay Semih Moran, “Projeye başlarken günümüzde şehir içinde özel araç ile yapılan yolculuklarda özel araçların doluluk oranlarının çok az olduğunu fark ettim ardından bu sorunu nasıl çözebiliriz ve bu sayıları nasıl arttırabiliriz gibi soruların cevabını aramaya başladım. Bu sorun ile ilgili en güzel çözümün insanların şehir içi yolculuklarında özel araçlarını paylaşması ile olacağını düşünerek araç paylaşım fikrini geliştirdim. Bu noktada şehir içinde aynı yöne giden kişilerin birbirini bularak beraber yolculuk yapmasını sağlayacak mobil uygulama geliştirme çalışmalarına başladım. Daha sonra bu fikrin içeriğini anlatan bir rapor hazırlayarak 2022 Üniversite Araştırma Proje Yarışmaları-Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisine başvurdum. Ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasından sonra 9 farklı kategoride 583 proje arasından 120 proje seçilerek 22-24 Temmuz tarihlerinde TEKNOFEST çerçevesinde Giresun’da gerçekleşecek olan final yarışmasına ve sergisine katılmaya hak kazandığımı öğrendim. Seçili tarihler arasında gerçekleşen final yarışması ve sergisinde projeye dair poster ve materyaller ile adıma ait stantta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve aynı zamanda festival alanını ziyaret eden Giresun halkına projemi anlatma fırsatı yakaladım. Yapılan yarışmada jüri değerlendirmeleri sonucunda Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde dereceye girerek 2. olduğumu ve 30 Ağustos-4 Eylül arasında Samsun’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Finali’nde ödül törenine katılmaya hak kazandığımı öğrendim” dedi.

“Trafik sıkışıklığını yüzde 35 oranında ve salınan karbon miktarını ise yılda 2 ton azaltmak mümkün”

PAÜ öğrencisi Oktay Semih Moran, “Projeyi hazırlarken danışmanlığımı yapan değerli Prof. Dr. Soner Haldenbilen’in katkıları ile yaptığım çalışmalar sonucunda mobil uygulamanın kullanılmasıyla birlikte özel araçlardaki doluluk sayıları arttığında trafik açısından oluşacak faydalarını hesapladım. Bunun yanında çevresel açıdan da ciddi anlamda faydaları olacağını tespit ettim. Trafik açısından, günün zirve saatlerinde oluşan trafikteki sıkışıklığın yüzde 35 civarlarında azalacağını böylelikle trafik akış hızının artacağını belirledim. Bununla birlikte gün içinde kent merkezlerindeki oluşan otopark sorununun da azalacağını öngörmekteyim. Çevresel açıdan faydalarına gelecek olursak 4 kişinin tek bir aracı paylaşarak gün içinde şehir içindeki yolculuklarını gerçekleştirdiğinde yıllık oranda yaklaşık 2 ton karbon salınımın azalacağını belirledim. Mobil uygulamanın kullanımının artmasıyla birlikte insanların şehir içinde özel araçlarıyla yaptıkları yolculuklarını paylaştığında yenilenemez enerji kaynağı olan petrolün ve mamulü olan akaryakıtın daha kontrollü ve dengeli kullanılmasıyla birlikte bozulan iklim dengesinin bu sayede düzeleceğini ve karbon ayak izinin azalacağını hedeflemekteyim” diye konuştu.