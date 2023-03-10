Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rigid Teknoloji takımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca organize edilen teknik geziye katıldı.

Tüm elemanları Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri olan ve danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Armağan Bozkurt’un yaptığı Rigid Teknoloji Takımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca organize edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, HAVELSAN ve ASELSAN kapsayan teknik bir gezi 20 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşti. Düzenlenen teknik gezi çerçevesinde PAÜ Rigid Takımı üyeleri ve takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Armağan Bozkurt ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin ve Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sümeyye Elif Subaşı ile yapılan kahvaltı programına katıldı. Kahvaltı programının ardından bakanlığın yürütmüş olduğu Milli Teknoloji hamlesi ile ilgili bir sunum izlendi. Daha sonra Rigid Takımı kaptanı Musa Çalışkan Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Afet Yönetimi kategorisi çerçevesinde şampiyonluk ödülü alan M+RT1.1 isimli projeleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Bakanlık ziyaretinin sonunda ise Dr. Öğr. Üyesi Armağan Bozkurt tarafından Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin’e Pamukkale Üniversitesi adına şilt takdim edildi.

Gezinin ikinci durağı ülkemizin savunma ve bilgi teknolojileri alanlarında öncü kuruluşlarından Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) oldu. Burada Rigid Takımına Funda Samat Özer ve Fatmanur Ersayın tarafından şirketin misyonu, faaliyet alanları ile şirkette staj ve çalışma imkânları hakkında bilgiler verildi. Takımımız daha sonra HAVELSAN bünyesinde geliştirilen havacılık simülasyon sistemlerini inceleme fırsatı buldu. Gezinin sonraki etabında Askerî Elektronik Sanayinin (ASELSAN) Macunköy Tesislerine geçildi. Burada öğle yemeğinin ardından Rigid Takımı için ASELSAN yetkilileri tarafından ASELSAN’ın misyonu, faaliyetleri ve ASELSAN’da staj, yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışma imkanları hakkında bilgilerin yer aldığı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından tesiste bulunan üretim ve bakım birimleri gezilerek bilgiler alındı.

Gezinin son durağı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı oldu. Ekibi burada Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Yerlileştirme Müdürlüğü Müdürü Gül Elçim Polat ve Girişimcilik Destekleri Müdürü Onur Ege misafir ettiler. Gül Elçim Polat, kurumun faaliyetleri ve özellikle Teknolojiye yönelik destek programları ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Rigid Teknoloji Takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Armağan Bozkurt yapılan teknik gezi ardından verdiği demeçte ziyaret edilen tüm kurumlarda ekibimizi misafir eden ve tüm yetkililere teşekkür etti.