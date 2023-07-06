Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Serinhisar Meslek Yüksekokulu Bıçakçılık ve El Aletleri Teknolojisi Programı akademisyenleri, Bursa’da düzenlenen ‘Bıçak Festivali’ne katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-18 Haziran tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilk kez gerçekleşen ‘Bıçak Festivali’nde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Serinhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Bıçakçılık ve El Aletleri Teknolojisi Programı akademisyenleri de katıldı. Düzenlenen festivalde 107 stant ve 89 firma yer aldı. PAÜ Serinhisar Meslek Yüksekokulu Bıçakçılık ve El Aletleri Teknolojisi Programı akademisyenleri Öğr. Gör. Erol Büker, Öğr. Gör. Mikail Hocaoğlu ve Öğr. Gör. Fatih Ilgın fuarda stant açarak bölümlerinin tanıtımını sektörün paydaşlarına sunma imkânı buldu. Fuar çerçevesinde çocuklar için planlanan ‘kendi çakını kendin yap’ etkinliği ile genç yaşlı demeden yoğun ilgi ile karşılaşarak fuar etkinliklerine renk kattı. Çakı yapım aşamasını tamamlamış çocuklara ‘Genç Bıçakçı Diploması’ verilerek katılımcı çocuklarımızın bıçakçılık zanaatına karşı ilgilerinin devam etmesi hedeflendi.

Standa gelen ziyaretçilerin, PAÜ Serinhisar MYO Bıçakçılık ve El Aletleri Bölümü hakkındaki her türlü sorusuna cevap verilip, katılımcılara bölüm ve müfredat tanıtımı için hazırlanmış olan broşürler dağıtıldı. Fransa’dan gelmiş olan jüri üyelerinden Le Thiers firma yetkilisi ile MYO Bıçakçılık ve El Aletleri Bölümü ve Yatağan hakkında çeşitli konularda istişare edilip geleceğe dönük bağlantılar kuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi’ne katılımlarından dolayı plaket takdim ederek, akademisyenlere de teşekkür belgesi verdi.