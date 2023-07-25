Türk Dünyasında bir marka haline dönüşen Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nun 11’incisi, bu yıl 4 Kazakistan’ın Almatı şehrinde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Dünyasında bir marka haline dönüşen Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nun 11’incisi, “Altay Halklarında Yer ve Su Adları” ana temasıyla bu yıl 4 Kazakistan’ın Almatı şehrinde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sempozyuma Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) adına Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türkan Erdoğan katıldı. Uluslararası sempozyumun düzenleme ve bilim kurullarında yer alan ve her yıl sempozyuma bir sözlü bildiri ile katılım sağlayan PAÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türkan Erdoğan, sempozyum ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, Türk Dünyasında uzun yıllar yapmış olduğu hizmetler ve katkıları ile bir markaya dönüşen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin hocamızın öncülüğünde başlamış, zaman içerisinde hocamızın emeği ve katkıları sayesinde bilim camiasında uluslararası bir markaya dönüşmüştür. Bu yıla kadar geneli itibariyle baktığımızda 150’nin üzerindeki katılımcı sayısıyla sempozyum serilerinin Türkiye, Kırgızistan, Güney Kore, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkede üç yoğun gün ve yaklaşık 50 farklı oturumda başarı ile gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca sempozyum takviminde yer alan 1 günlük tarihi-kültürel gezi programı sayesinde katılımcılar ev sahibi ülkenin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile de tanışma fırsatı bularak bilgi alışverişinde bulunma imkanına sahip oluyorlar. Bu yıl 11’incisi düzenlenen sempozyuma bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Moğolistan, Güney Kore, Türkmenistan, Azerbaycan, Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan, Japonya, Hindistan, Rusya Federasyonu başta olmak üzere birçok ülkeden Altayist bilim insanı katılım sağlamıştır.”

Sempozyumların her yıl başarıyla gerçekleşmesinde ve bildirilerin kitaba dönüştürülerek bilim camiasına sunulmasında birçok kurum ve kuruluşun da katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Türkan Erdoğan bu konuda şu bilgileri aktardı: “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, Altayist akademisyenleri bir araya getiren, Altay topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini bilimsel olarak ortaya koymayı hedefleyen sempozyumlar serisidir. Her yıl uluslararası düzeyde bir sempozyumu farklı temalarda başarıyla gerçekleştirmek gerçekten takdir edilmesi ve örnek gösterilmesi gereken bir başarı. Ve bu başarının mimarı şüphesiz Prof. Dr. İlhan Şahin hocamızdır. Gerçekten de hocamızın özverili gayretleri ve kişisel çabaları sayesinde sempozyumumuz bu yıl 11’incisini yine yoğun katılımla ve başarıyla gerçekleştirmiştir. Elbette sempozyumun uzun soluklu olmasında birçok kurum ve kuruluşun büyük katkısının olduğunu eklemeliyim.”

Gelecek yıl sempozyumun Tayvan’da gerçekleştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Türkan Erdoğan, bununla ilgili olarak şu bilgileri de ayrıca aktardı: “Bu yıl Almatı’da Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun son gününde üç farklı ülkeden kurum yetkilileri yüksek ilgi ve alaka göstererek 2024 yılında 12’incisi düzenlenecek olan sempozyuma ev sahipliği yapma talebinde bulunmuşlardır. Söz konusu talep ve teklifler Altay Toplulukları Sempozyumlar Serisini düzenleyen ilgili kurullar tarafından değerlendirilerek XII. Altay Toplulukları Sempozyumu’nun Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi’nde ‘Altay Halklarında Giyim-Kuşam Kültürü’ konusunda düzenlenmesine karar verilmiştir. Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı şimdiden sempozyumumuza davet ediyoruz.”