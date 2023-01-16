Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İletişim Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘AD Project: Yenilikçi Fikirler Yarışıyor’ etkinliği başladı. Yarışma düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İletişim Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘AD Project: Yenilikçi Fikirler Yarışıyor’ etkinliği başladı. Yarışma düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından düzenlenen “AD Project: Yenilikçi Fikirler Yarışıyor” 11 Ocak 2023 Çarşamba günü Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Hierapolis Konferans Salonu’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde konuşma yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, geleneksel hale gelen bu etkinliğin fakülte için önemine işaret ederek etkinliği düzenleyen öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür etti. Açılış konuşması sonrasında İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Bozkurt’un moderatörlüğünde, AYDEM Yenilenebilir Enerji-Kurumsal İletişim Uzmanı Gülsu Yaşar ve firmaların konuşmacı olarak katıldığı “Burada Reklam Konuşuluyor” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide iletişim sektörü ve sürdürülebilirlik üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Söyleşide ayrıca konuklar mesleki deneyimlerinden söz ederek öğrencilere tavsiye ve önerilerde bulundu. 13 Ocak 2023 Cuma gününe kadar devam eden etkinlikte, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri reklam kampanyası tasarımı, internet reklamı, sosyal medya reklamı, basılı reklam, açıkhava reklamı ve televizyon senaryosu kategorilerinde dönem boyunca hazırladıkları projeleri sundu. Etkinlik, aynı gün düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Yenilikçi fikirlere ödülleri verildi

Yarışma finale kalan 5 projenin sunumları ve ödül töreni ile sona erdi. Final sunumlarının ardından gerçekleşen ödül töreninde öncelikle etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Yarışmacılar arasından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin heyecanlı anlar yaşadığı etkinlik ödül töreninin ardından sona erdi.