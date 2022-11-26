Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Transplantasyon ve İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Transplantasyon ve İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılışına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Özdel, TİGED Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Murat Özban, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarından ilkini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel yaptı. Prof. Dr. Yüksel, “Meslek hayatımda rol model olarak örnek aldığım hocalarım şu an burada. Pamukkale Üniversitesinin Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı serüveni, 2009 senesinde başlıyor. 2010 senesinde bilim dalının kurulması ve sonrasında yetiştirilen meslektaşlarımız kardeşlerimizle beraber Pamukkale Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi ünitesi gelişti. Bugün Üniversitemizde nefroloji adına her şey yapılıyor. Bugünkü konumuz nakil (tranplantasyon) ile ilgili olduğu için Başhekimiz Prof. Dr. Murat Özban hocamıza da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Açılış konuşmalarından ikincisini Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen gerçekleştirdi. Prof. Dr. Türkmen konuşmasında şunları dile getirdi:

“Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantıdaki temel amacımız da transplantasyon aktivitesi yeni başlamış ya da gelişmekte olan üniversitelerin bu aktivitelerini ivmelendirmektir. Şehirlerde transplantasyon bilincini arttırmaktır. Bugünkü toplantımızda da transplantasyon hemen hemen bütün toplumların bilimsel ve medikal olarak gözbebeği gibi, çok atraktif şeyler oluyor, gerçekten hayat kurtarıcı işler yapıyorsunuz ve de bunları çok ekonomik bir şekilde yapıyorsunuz. Bunların yanında organ naklindeki medikal sorunları ve bu sorunların çözümlerinde yenilikleri konuşacağız. Başarılı ve etkili bir toplantı olmasını diliyorum.”

“Tıp Fakültemiz, diğer üniversitelerin tıp fakültelerinden ayrıdır ve lokomotif özelliği taşımaktadır”

Rektör Prof. Dr. Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Üniversitemizin amacı şehirle bütünleşmektir. Şehirle bütünleşmede Üniversite-sanayi iş birliği ön planda gözükse de tıp fakültelerinin rolü tabii ki küçümsenemez. Ben de tıp fakültemizden çok memnun olduğumu dile getirmek isterim. Üniversitemizin şehirle bütünleşmesinde en büyük role sahiptir. Bunun için bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tıp Fakültemiz yine diğer üniversitelerin tıp fakültelerinden ayrıdır ve lokomotif özelliği taşımaktadır. Çünkü Üniversitenin ÖSYM’de en başarılı öğrencileri önce tıp fakültesi yerleşiyor. Üniversitemizin tıp fakültesinin şöyle bir özelliği var: öğrenci tercihlerinde PAÜ Tıp Fakültesi 40’ıncı 50’inci sırada yer alırken, TUS’da 12’inci,15’inci, 17’inci gibi sıralamalarda yerini almaktadır. Bu da, Tıp Fakültemizin eğitiminin çok farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde sadece 1’den 6’ya kadar PDÖ eğitimi yapan fakülte bizim tıp fakültemizdir."

Açılış konuşmalarının ardından toplantı Türkiye’de Organ Naklinde Güncel Durum başlığındaki ilk oturum; Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi İlknur Kaleli’nin ve Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu’nun başkanlığında TİGED Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen’in ‘Ülkemizde Organ Nakli Bekleyen Hastaların Yönetimi’ konulu sunumu, Prof. Dr. Tülay Ayna’nın ‘Pretransplant İmmünolojik Testler’ adlı sunumu, Prof. Dr. Hüseyin Töz’ün ‘Posttransplant İmmünolojik Takip’ konulu sunumu ile devam etti. Toplantının devamında Beyin Ölümü Kavramı - Yoğun Bakımda Donör Takibi başlığındaki ikinci oturum, Organ Naklinde Yenilikler başlığındaki üçüncü oturum ve Denizli ve Çevre İllerde Transplantasyon Aktivitesi başlığındaki dördüncü oturum gerçekleştirildi.