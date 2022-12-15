Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi’nde İspanyol Ressam Salvador Dali ile ilgili “Deli Dahi Dali-Bir Dahinin Psikobiyografisi” adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi’nde İspanyol Ressam Salvador Dali ile ilgili “Deli Dahi Dali-Bir Dahinin Psikobiyografisi” adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Melek Sözkesen Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Efe Akbulut, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, öğretim elemanları ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman İsmail Özdel tarafından yapılan söyleşide İspanyol Ressam Salvador Dali’nin çocukluğu, aile yapısı, resimleri, hayatından önemli kesitlerle psikolojik hayatı anlatıldı. Soru-cevaplarla sona eren söyleşi sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara tarafından Prof. Dr. Özdel’e katkılarından dolayı şilt takdim edildi.