Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yabancı öğrencilerin kayıt skandallarının ortaya çıkmasının ardından kaydı silinen İran uyruklu öğrenci, yatırdığı 15 bin TL’lik harç bedelinin 4 aydır iade edilmemesi nedeniyle hukuk mücadelesi başlattı. Avukat olma hayali kuran öğrenci, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de almasına rağmen hiç gitmediği İran’daki bir lise nedeniyle kaydının silinmesine tepki gösterdi.

2009 yılından itibaren Türkiye’de yaşamaya başlayan 23 yaşındaki Mohammadjavad Payravi, lise eğitimini de Türkiye’de tamamladıktan sonra PAÜ’ye yabancı öğrenci statüsünde başvuruda bulundu. Bir aracı firma ile anlaşarak kayıt işlemlerini tamamlayan Payravi, 1 yıl Hukuk Fakültesinde eğitim aldı. 2023 yılında PAÜ’de ortaya çıkan yabancı öğrencilerin kayıtlarındaki usulsüzlük skandalı ile Payravi’nin de aralarında bulunduğu pek çok öğrenci hakkında soruşturma başlatılmış ve neticesinde bahse konu yabancı öğrencilerin kayıtları silinmişti. Kaydı silinen öğrencilerden biri olan Mohammadjavad Payravi, eğitim alabilmek için yatırdığı 15 bin TL’lik harç bedelinin geçen aylara rağmen halen kendisine tahsil edilmediğini ve hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.

2023 yılında kaydı silindiğinin kendisine ibrazının ardından İdare Mahkemesine başvuruda bulunduğunu ifade eden Mohammadjavad Payravi, “İdari Mahkemeye yürütme durdurulmasına ve aynı zamanda yapılan işlemin iptaline başvuruda bulunduk çünkü eğitime devam etmem gerekiyordu. Bu süreçte yabancı uyruklu öğrenci olduğum için 15 bin TL harçlık ödememi gerçekleştirdim. Ben burada kaydımın açılıp ders seçmem gerekirken öyle bir şey gerçekleşemedi. Ardından bizde avukatla birlikte gelerek içeride kalan 15 bin TL’mi ödemeleri için başvuruda bulunduk. Başvuruyu yaptıktan sonra bizlere ’1 ay içerisinde karar açıklanacaktır ve öğrencimizin ücreti yatırılacaktır’ denildi. Fakat öyle bir şey olmadı ve yaklaşık 4 ay boyunca oyaladılar. Pamukkale Üniversitesi’nin iyi niyetinin kaybını ben orada anlamış oldum. Akabinde ben avukatımla birlikte Pamukkale Üniversite’sine geldim. Bu durumla alakalı görüşmeye çalıştığımızla bu kararın hala çıkmadığını söylediler. Bizi yine oyalamaya başladılar ve biz tekrar avukatımla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına geldiğimizde yüzümüze bile bakmadan ‘Bu çocuğun parasını en fazla 8-9 bin TL yatırırız’ dedi. Ben de avukatımla birlikte hukuki olarak hakkımı aramaya çalışacağım” dedi.

PAÜ’de dönen yolsuzluk olayları nedeniyle kaydının silindiğini ve eğitim hayatının riske atıldığını ifade eden Mohammadjavad Payravi, “Yaşanan yolsuzluklar yüzünden bu haldeyim. 15 bin TL para veriyorsun ve paranla seni rezil ediyorlar. Pamukkale Üniversitesi Yabancı Koordinatörlüğünde ne yazık ki bir şeye şahit oldum. Keşke görmeseydim ve duymasaydım, oradaki görevli ‘Evet, doğru. Karar çıkmıştır ama bu çocuğu bu kararı sakın göstermeyin’ dediler. Sonrasında ise beni tekrar oyalama devam ettiler” şeklinde konuştu.

İran’da hiç görmediği bir lisenin mezunu olarak kaydedilmiş

Ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladığını vurgulayan Mohammadjavad Payravi, “Ben Denizli Atatürk Endüstri Mesleki Lisesinin mezunuyum. Ben bu diplomamla Pamukkale Üniversitesi’ne başvuru yapmama rağmen buradaki yolsuzluk ve buradaki görevlinin işgüzarlığı yüzünden benim kaydımın silindiği ortadadır. Ve şaka gibi bir olay daha yaşandı, benim kaydımda burada İran Lise diploması olarak kaydetmişler. Hiç mi kimse benim buradaki lise diplomamı görmedi ve burada iki yerden onay şeklinde geçiyor. Benim eğitim hayatım mahvoldu. Benim hayatım buradaki yolsuzluk yüzünden mahvoldu” ifadelerini kullandı.