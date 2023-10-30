Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Kırlar Can tarafından “Turizmde İletişim ve İşaret Dili” konulu seminer düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde engelliliğe yönelik farkındalık oluşturmak ve tüm paydaşlarını işitme engelliler ve işaret dili hakkında şuurlandırmak hedefiyle yürütülen etkinliğe Denizli İşitme Engelliler Derneği (DİED) Başkanı İbrahim Çelebioğlu ile işaret dili eğitmenleri ve tercümanları konuşmacı olarak katıldılar. İşitme engelliler açısından iletişimin hayati öneminin vurgulandığı seminerde engelli bireylerin yaşadıkları iletişim sorunları ile turizmde ihtiyaç duydukları konulara dikkat çekilen etkinliğe katılan öğrenciler ve akademisyenler işitme engelliler ile nasıl empati kurmaları ve nasıl iletişime geçmeleri gerektiğine dair önemli bilgiler edindiler.

Seminer boyunca tüm konuşmalar tercümanlar tarafından işaret diline çevrildi. Eğitmenler ayrıca tüm katılımcılara işaret dili ile nasıl iletişim kuracaklarına ilişkin temel bilgiler verdi. Etkinlik sonunda tüm etkinlik katılımcıları işaret dili ile “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!” mesajı içeren bir video hazırladı.