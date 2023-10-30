Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İslâmî İlimler Enstitüsü Konferans Salonu’nda “Havacılıkta Millî Motor Serüveni” konulu konferans yapıldı.

TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit tarafından “Havacılıkta Millî Motor Serüveni” konulu konferans PAÜ İslâmî İlimler Enstitüsü Konferans Salonunda düzenlendi. Konferansa, II. Uluslararası Serahsî Sempozyumu’nun düzenlenmesinde katkısı bulunan paydaşlara hediyelerin takdim edilmesi ile başlandı. PAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansın öncesinde Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudaiberdi Gaparalıevich, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a sempozyumun düzenlenmesindeki emekleri için hediye takdiminde bulundu. Hediye takdiminde konuşma yapan Rektör Kutluhan: “Biz iki üniversitenin iş birliğine olan memnuniyetimizi bildirdik. Bunun daha ileri noktalara taşınması konusunda hemfikir olduk. Daha güzel şeyler yapmak üzere hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Hediye takdimlerinin ardından TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, motor sanayinin ülkemizdeki gelişimi, şu an gelinen noktada üretilen yerli ve milli uçak motorlarının üretim süreçleri ve kullanım alanları konusunda geleceğin mühendisleri ile sohbet tadında bir konferans gerçekleştirdi.

“Üniversite ile şehri bütünleştirme yolumuzda bir adım daha atmamıza destek olmalarıdır”

Sunumun ardından Rektör Kutluhan, Prof. Dr. Akşit’e öğrencilere aktardığı deneyimlerinden dolayı teşekkür ederek: “Pamukkale Üniversitesi olarak kendisi ile öğrencilerimizin TEI’de staj imkânını konuştuk. Burada öğrencilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. TEI’de staj fırsatını yakalamanız için ilk üçe girmeniz gerekir ve bu da çok çalışmak demektir. Aramızda olan Denizli iş adamları ile daha önceki görüşmelerimizde tekstil sanayisinden ziyade savunma sanayisinde ilerlememiz gerektiğini düşündüğümü belirttim. Sanayicilerimizden ricam, hangar tipi bir Teknokent yaparak üniversite ile şehri bütünleştirme yolumuzda bir adım daha atmamıza destek olmalarıdır.” dedi.

Konferans, Rektör Kutluhan’ın TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’e teşekkür belgesi takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.