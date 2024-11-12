Denizli Pamukkale Üniversitesinin kantin ve kafeteryalarında görevli 110 personelin, yaşanılan ücret anlaşmazlığı nedeniyle başlattığı grev 5’inci gününe girdi. Binlerce öğrenci ve personeli etkileyen grevin kırılması için PAÜ yönetiminin sınav dönemindeki öğrencileri tam zamanlı çalıştırdığı iddiası, iş kurumuna şikayet edildi.

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kantin ve kafeteryaları işletmek amacıyla kurulan PAÜ İktisadi İşletmede görevli 110 personel, yönetim tarafından kendilerine sunulan ücret tekliflerini yetersiz bulunca 8 Kasım günü grev başlatmıştı. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sendikanın tüm olumlu yaklaşmalarına rağmen, PAÜ Rektörlüğünün uzlaşmaz tutumuyla üyelere yönelik tehdit ve baskısının devam ettiği, olumlu sonuç alınıncaya kadar grevin sürdürüleceği kaydedilmişti.

Üniversite bünyesindeki öğrenci, personel, hasta ve hasta yakınlarının faydalandığı kantin ve kafeteryalarda çoğunluğu kantin personeli sendika üyelerinin grevinde 5’inci güne girildi. Sendika yetkilileri, üniversite yönetiminin grevi kırmak için hamleler yaptığını öne sürdü. PAÜ’de öğrenim gören 47 bin öğrencinin yanı sıra 4 bin de personelinin etkilendiği greve katılmayan yaklaşık 30 çalışan ile birlikte öğrencilerin kantinlerde çalıştırılarak grevin kırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Sendika müfettiş talep etti

Grevi kırmak için öğrencilerin usulsüz bir şekilde çalıştırıldığını iddia eden sendikadan yapılan açıklamada, “Eylemin devam ettiği işletmelerde yarı zamanlı çalışan ve mesailerinin 4 saati geçmemesi gereken öğrencileri grev kırıcı olarak kullanıyorlar. Öğrencileri kasaya başına koyuyorlar, temizlik yaptırıyorlar ve uzun saatler çalıştırıyorlar. Bu yüzden iş kurumuna müracaat ettik ve müfettiş istedik. Öğrenciler sınav haftaları olmasına karşın uzun saatler çalıştırılarak, mağdur ediliyor ve derslerinden uzak kalıyorlar” denildi.

“Görevimiz olmayan bölümlerde çalıştırılıyoruz”

Çalışma sürelerinin 4 saat olarak belirlenmesine rağmen grev sürecinde fazla çalıştırıldıklarını ileri süren öğrenciler ise normalde görevleri olmayan bölümlerde de sigortasız olarak çalıştırıldıklarını, mesaide birden çok birimde kendilerine iş yaptırıldığını, sadece sınava gidip gelmesine izin verildiği ve grevi kırmak için her işe kendilerinin yetişmesinin istendiğini savundular.

PAÜ İktisadi İşletme bünyesindeki kantin ve kafeteryalardaki fiyatların fahiş denebilecek seviyede, ayrıca alanların yetersiz ve ürün çeşitliliği konusunda kötü durumda olduğu öne sürüldü. Tesislerin öğrenci merkezli ve kalite standartları ölçülerini yakalayamadığı, ayrıca işletme çalışan emekçilere de üst düzey mobbing uygulanmakta olduğu iddia edildi.

“İddialar asılsız”

Öğrencilerin usulsüz olarak çalıştırıldığı iddiaları üzerine üniversiteden yapılan açıklamada ise, “PAÜ İktisadi İşletmesi’nde çalışan işçilerimiz demokratik haklarını kullanarak grev yapmaktadırlar. Bu işletmemizde başta gazi ve şehit yakınları olmak üzere ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz yıllardır kısmi zamanlı olarak çalışmaktadırlar. Öğrencilerimizin işe alımları her zaman olduğu gibi eğitim döneminin başında kantin ve kafeteryalarımızda çalışmaya başlamaktadırlar. Grev nedeniyle yeni bir öğrenci işe başlatılmamış olup, kısmi zamanlı öğrencilerimiz üzerinden oluşturulmaya çalışılan grev kırıcı algısı tamamen asılsızdır ve kabul edilemez” denildi.