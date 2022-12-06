Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında yeni Floroskopi cihazı hastalara hizmet vermeye başladı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında yeni Floroskopi cihazı hastalara hizmet vermeye başladı.

Hastanenin Radyoloji Anabilim Dalında hastalara hizmet vermeye başlayan cihaz hakkında konuşan PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Özban, son yıllarda özellikle Radyoloji Anabilim Dalında görüntüleme amacıyla kullanılan pek çok cihazın yenilendiğini ve hastalara hizmet vermeye başladığını söyledi. Floroskopi cihazının görüntüleme metotları açısından oldukça önemli bir teknik kullanıma sahip olduğunu belirten Özban, hastalara son teknoloji cihazlarla hizmet vermenin her zaman doğru bir karar olduğunun altını çizdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise uzun süreden beri PAÜ Hastanesi’ne cihaz tedariki için çok çalıştıklarını, gelinen noktada 24 saat çalışma prensibine göre üretilmiş olan bu cihazın, günde 300 hastaya kadar çekim yaparak çevre illerden ve il genelindeki daha çok hastaya hizmet verebileceğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Radyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan açıklamada; “Yeni teknoloji dijital detektörlü floroskopi cihazı ile hem röntgen görüntüleri hem de floroskopik çekimlerin aynı anda yapılabiliyor. Özellikle ayağa kalkamayan hastaların bacak uzunluk ve skolyoz çekimlerinin daha rahat yapılması sağlanıyor. Floroskopik çekimlerin 43 derece, 43 santim alana sahip dedektörü ile gerçek zamanlı olarak çekilmektedir”