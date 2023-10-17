Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 32 farklı ülkeden 187 araştırmacının katıldığı 23. Ulusal Turizm Kongresi sona erdi.

Turizm alanında Türkiye’nin en köklü bilimsel etkinliklerinin başını çeken Ulusal Turizm Kongresi’nin 23.’sü PAÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında bir hotelde gerçekleştirildi. “Turizm Eğitimi” teması ile üç gün boyunca bilimsel ve sosyal etkinliklerin bir arada yürütüldüğü kongreye Denizli il protokolü, sektörün önde gelen temsilcileri, davetli panelistler ile 32 farklı üniversiteden toplam 187 araştırmacı katıldı. Kongre kapsamındaki bilimsel oturumlarda 95 bildiri yüz yüze sunuldu. Alanında uzman eğitmenler tarafından akademik kariyerlerinin erken evrelerinde olan araştırmacılar için eğitim seminerleri düzenlendi. Turizmin duayen akademisyenleri Buldan, Pamukkale, Hierapolis ve Laodikya gezileri ile Denizli’yi daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Cumhuriyetin 100. yılı anısına kongre katılımcıları için düzenlenen gala yemeğinde halk oyunları gösterisi ile Atatürk’ün sevdiği şarkıları içeren müzik konseri gerçekleştirildi. Kongrenin son gününde düzenlenen balon turunda bayraklar göklerde uçuruldu. 23. Ulusal Turizm Kongresi, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Denizli Ticaret Odası, Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Denizli İhracatçılar Birliği ve Kızılhisar Yerel Eylem Grubu tarafından desteklendi.