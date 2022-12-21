Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu’nda (Honaz MYO) ’Çocuk istismarına dur de’ temalı bir konferans düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu’nda (Honaz MYO) ’Çocuk istismarına dur de’ temalı bir konferans düzenlendi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Denizli Temsilcisi Didem Cabi Seçal ve UCİM Ege Bölge Sorumlusu Psikolojik Danışman Özlem Badur’un konuşmacı olduğu konferansta; ‘Çocuk istismarına farkındalık oluşturulması’ üzerine sunumları gerçekleştirildi. Honaz MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencilerinin, sosyal sorumluluk ve etik dersi çerçevesinde düzenlenen konferanstaki etkinliğe okul yönetimi, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konferansın ilk konuşmasını yapan UCİM Denizli Temsilcisi Didem Cabi Seçal, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği hakkında bilgilendirme yaparken, çocuk ihmal ve istismarının tarihsel süreci ve araştırmalardan örnekler verdi. Seçal ayrıca Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarına yönelik son yıllara ait bazı verileri de paylaştı. Seçal konuşmasında UCİM’in üstlendiği misyon, dernek üyelerinin mesleklere göre genel dağılımları, derneğin aktif faaliyet gösteren il yapılanmaları, derneğe yapılan ihbar sayıları gibi konulardan da bahsetti.

“Çocuklarla aramızda güven ve sevgi ortamı oluşturmalıyız”

Konferansın ilerleyen kısmında UCİM Ege Bölge Sorumlusu Psikolojik Danışman Özlem Badur ise çocuk istismarının psikolojik boyutuna ışık tuttu. Bu bağlamda öncelikle çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği ve çocuklarla iletişim kurarken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgiler aktardı. Ardından da istismara uğramış bir çocuk özelinde nasıl iletişim kurulacağı ve kendisine nasıl davranılacağı hususunda deneyimlerini paylaşarak çocuklara küçük yaştan itibaren istismarla ilgili bilgi verilmesi gerektiğini belirtti. Badur, “Çocuklar yanlış bir durumla karşılaşıyorlarsa güvendikleri insanlara bunu anlatsınlar. Bunun için de onlarla aramızda güven ve sevgi ortamı oluşturmalıyız” dedi.