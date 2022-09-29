Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından PAÜ’nün ‘30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri’ çerçevesinde ‘Denizli Gastronomi Yarışması’ gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren isimler ödüllerini YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’dan aldılar.

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından PAÜ’nün ‘30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri’ çerçevesinde ‘Denizli Gastronomi Yarışması’ gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren isimler ödüllerini YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’dan aldılar.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık Ofis’te yapılan yarışmaya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar, Prof. Dr. Bilal Söğüt, Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Yarışma hakkında bilgi veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan şunları dile getirdi: “Pamukkale Üniversitesi 30 Yıl 30 Tema Etkinliklerinde gerçekleştirilen Denizli gastronomi yarışmasının amacı, coğrafi işaretli ürün olarak Denizli leblebisini tanıtmak, leblebi ile ilgili yeni ürünler ortaya çıkarmaktır. Denizli gastronomi yarışmasında, yarışmacılardan Denizli leblebisi ile kullanılan yöntem ve metotları geliştirilerek yeni ürünler ortaya çıkarmaları istenmiştir. Denizli Gastronomi Yarışmasında; Leblebi Tatlısı, Denizli Leblebiden Humus, Leblebili Lokma Tatlısı, Denizli Leblebili Muzlu Magnolya Tatlısı, Leblebi Çorbası, Leblebi Kurabiyesi, Leblebili Ekmek, Leblebili Kurabiye, Krokanlı Leblebi Helvası, Leblebili Humus Yatağında Pirzola, Leblebili Sufle, Kulebi, Leblebili Helva, Lebcake, Leblebi Tozlu Kurabiye, Leblebili İncir Dolması, Leblebili Profiterol, Leblebili Kalamar Dolması Aronya Soslu, Leblebili Türk Kahvesi ürünleri yer almaktadır. Bu ürünler beş kriter üzerinden değerlendirilmiştir. Bu kriterler sırasıyla; lezzet, sunum-görünüş, renk-koku-kıvam, hayata geçirilebilirlik-uygulanabilirlik ve son olarak özgünlük – yenilikçiliktir. Yarışma öncesi leblebi kavurma makinası önünde kıymetli protokol üyelerine leblebi ve yarışma hakkında bilgi verilmiştir.”

Yarışma sonucunda “Kulebi” isimli tabakla birinci olan Beyzanur Çoksezen ödülünü YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’dan; “Leblebi Dessert” isimli tabakla ikinci olan İhsan Kuru ödülünü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan ve “Leblebili Kurabiye” isimli tabakla üçüncü olan Hülya Kabayuka ise ödülünü Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’dan aldı.