DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, rektör yardımcıları ve fakülte dekanlarıyla birlikte, aday öğrencilerin PAÜ’yü tercih etmesi için akıllara gelen soruları cevaplandırdı.

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, rektör yardımcıları ve fakülte dekanlarıyla birlikte, aday öğrencilerin PAÜ’yü tercih etmesi için akıllara gelen soruları cevaplandırdı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, rektör yardımcıları ve fakülte dekanları ile birlikte, PAÜ Hasan Kasapoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nden yayınlanan Metropol Meydanı programında üniversite tercihleri ile mesleki kariyerlerine önemli bir adım atacak öğrencilerin neden PAÜ’yü tercih etmesi gerektiği konusunda bilgiler paylaştı.

Denizli’nin eğitime son derece önem veren bir şehir olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ’yü tercih eden adayların, farklı birçok yönüyle, bu kararlarından dolayı memnun olacaklarına inandığını ifade etti. Bu yıl PAÜ’de 10 binin üzerinde öğrencinin, mezuniyet sevinci yaşayarak mesleki kariyerlerine adım attığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerinin devamında geçtiğimiz eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan sözlerine şöyle devam etti: “Pamukkale Üniversitesi, pandemide derslerini online olarak sürdürdü. Konuların daha iyi anlaşılması adına dersler videoya alındı ve bunlar dijital sistemimize kaydedildi. Artık öğrencilerimiz, daha üst sınıflarda işleyeceği dersleri izleyebilir ve fikir sahibi olabilir. Eğitim öğretimde her hangi bir sıkıntımız olmuyor. Artık yüz yüze eğitim yapıyoruz. Önümüzdeki yıl, aksi bir durum olmazsa daha da iyi bir eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. Bu yıl, eğitim öğretim yılının açılışının ikinci haftasında, 30’ncu yılımızı 30 tema ile kutlayacağız. Bu kutlamalar, yeni gelecek öğrencilerimiz için de Üniversitemizi tanıma adına bir fırsat olacak.”

“Biz, hocaları olarak öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerine olabildiğince ulaşmalıyız”

Sözlerinin devamında PAÜ’nün sosyal imkânları konusuna değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, pandemi etkisinin devam ettiği süreler de dikkate alındığında 165 öğrenci Topluluğunun 500’e yakın etkinlik yaptığına dikkat çekti. Gelecek yıl, bu etkinlik sayılarının binin üzerine çıkacağına olan inancını paylaştı. Kutluhan, “Boş zamanlarının değerlendirmek adına öğrenciler spor tesisi ve spor alanlarından faydalanabilirler. Öğrencilerimiz sokak basketbol sahasının arttırılmasını istiyor. Bu konuda da çalışmalarımız olacak. Ders çalışma ve dinlenmeye yönelik yeterli sayıda sosyal alanlarımız mevcut. Bunun yanında gelecek yıl için Erasmus ile yurt dışına gönderebileceğimiz öğrenci sayımızı bine çıkartabilecek bütçeye sahibiz. Pamukkale Üniversitesi’nin misyonu ‘Üreten Üniversite’ vizyonu ise ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ dedik. Nesil farkından bahsediliyor. Bu farkı kapatacak olan biz hocalardır. Onların duygu ve düşüncelerine olabildiğince ulaşmamız gerekiyor” dedi.

“Lisans Öğrencisi Katılımlı Bilimsel Araştırma Projesi, lisans öğrencilerimizin fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlıyor”

Programda, fakülte dekanları fakültelerin eğitim öğretim olanakları ile staj ve kariyer olanakları konusunda bilgiler verirken, programın sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, staj imkânları konusunda bilgiler verdi. Aday öğrencilere seslendi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan: “Öğrencilerimiz, yüksek lisans ve doktora imkânlarını da soruyorlar. Üniversitemiz, bu konuda da oldukça zengin imkânlara sahip. Lisans Öğrencisi Katılımlı Bilimsel Araştırma Projesini özellikle TEKNOFEST’e katılan öğrenci arkadaşlara destek olsun diye yaptık. Ancak bir öğrencimiz bir fikrini hocasıyla paylaşıp destek bilimsel araştırmaları konusunda maddi destek alabilir. Pamukkale Üniversitesi, öğrencisi için tüm imkânlarını sonuna kadar kullanmaktadır. Denizli ihracatta Türkiye’de 8. sırada olan bir şehir. Çok büyük fabrikalarımız var. Bir öğrencimiz, bir özveri gösterirse mesleki kariyerleri bakımından buralarda da başarılı olabilirler. Kendi kendine öğrenmeyi teşvik eden bir üniversiteyiz. Örneğin, Honaz Meslek Yüksekokulumuzda başlattığımız proje ile DESİAD ve Üniversitemiz arasında iş birliği yaptık. Bizim burada okuyan öğrencilerimiz, dört dönem öğrenim görüyorlar. Artık bir dönemlerinde sanayide bil fiil görev alacaklar. Böylece öğrencilerimiz bu sürede kendilerini ispat edebilirler. Bu öğrencilerimiz için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Üniversite hastanemiz, tam teşekküllü ve yurt dışından gelen hasta sayısını her geçen yıl arttırmaktadır. Bizim için sağlık bir temadır. Ancak bunula birlikte tarım da ayrı bir temamız. Aynı zamanda sanayi ile buluşmak da ayrı bir temadır. İlçelerimizde yer alan okullarımıza, ilçelerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız sahip çıkıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.