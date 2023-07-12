Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus KA171 personel hareketliliği çerçevesinde Tunus’tan gelen 6, Bangladeş’ten gelen 3 yabancı akademisyeni ağırlıyor.

Ders verme hareketliliği programında Denizli’ye gelen ve Pamukkale Üniversitesi’ni ziyaret eden 9 kişilik akademisyen heyet; fen, mühendislik, eğitim ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ilgili bölümlerde çeşitli ders ve seminerler verecekler. Ziyaret çerçevesinde ayrıca ilgili bölüm koordinatörlerinin eşliğinde kültürel ve sosyal gezi programlarına da katılacaklar.

Yabancı akademisyen heyetinden önceki dönem Yüksek Öğretim Bakanı Olfa Benouda Sioud ve Carthage Üniversitesinden Prof. Dr. Hassen Mzali, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt’a ziyarette bulundu.

PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Onur Kulaç, Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Seher İşcan ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Uz tarafından karşılanan ve ağırlanan Tunuslu ve Bangladeşli öğretim üyesi misafirler, bölüm koordinatörlerinin tanışmaları adına PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün ofisinde bir etkinlik düzenledi. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Onur Kulaç tarafından yabancı uyruklu misafirlere çeşitli hediyeler takdim edildi.