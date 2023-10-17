Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin katıldığı PAÜ Tıp Fakültesi Futbol Ligi’nde ödül töreni gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen turnuva için Pof. Dr. Necmettin Yıldız PAÜ Tıp Fakültesi Futbol Liginin vizyonunun; “Ciddiyetle eğlenmek” misyonlarının ise; “İnsanların yaşamlarını zenginleştirecek ve yeni bir gelecek oluşturacak sosyal projelere destek konusunda ilham vermek” olduğunu belirtti.

PAÜ Tıp Fakültesi Futbol Ligi’nde turnuva sonuçlandı. Turnuvanın şampiyonu Atletico Matrix, ikinci Liver Plate, üçüncü ise Dinamo Neşter oldu. Dekanlık Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Dekan Prof. Dr. İsmail Osman Özdel ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Yücens katıldı. 7 senedir sürerek gelenek haline gelen ancak pandemi nedeniyle 2 sene ara verilen turnuvada 11 takım 127 oyuncu iyi yeniden başladı. Ödül töreni sonrasında konuşan Pof. Dr. Necmettin Yıldız, PAÜ Tıp Fakültesi Futbol Liginin vizyonunun “Ciddiyetle eğlenmek” misyonlarının ise; “İnsanların yaşamlarını zenginleştirecek ve yeni bir gelecek oluşturacak sosyal projelere destek konusunda ilham vermek” olduğunu belirtti.

Başhekim Prof. Dr. Onur Birsen ise Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerini ve tüm çalışanları eğitimden spora her konuda desteklediklerini söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.