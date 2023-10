Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeni ile düzenlenen Tıbbın 100 Yıllık Birikimi adlı etkinlik PAÜ Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Cumhuriyetimizin 100. yılında bu yüz yıla tanıklık etmiş ve katkıda bulunan akademisyenleri, Tıbbın 100 Yıllık Birikimi adlı etkinlik PAÜ Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezinde ağırladı. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar, Prof. Dr. Durmuş Akalın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman İsmail Özdel, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından müzik konseri ve protokol konuşmaları ile devam eden programda sırası ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman İsmail Özdel, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Türkiye Cumhuriyeti dünyada, sağlık hizmetlerinin bakanlık düzeyinde temsil edildiği ilk birkaç ülkeden biri olmuştur.”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman İsmail Özdel yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sağlık tarihi yönünden Türkiye Cumhuriyeti’ndeki en önemli olaylardan biri kuşkusuz Sağlık Bakanlığı’nın kuruluşudur. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Atatürk’ün Başkanlığını yaptığı ilk T.B.M.M. hükümetinin kuruluşundan bir gün önce 2 Mayıs 1920’de yürürlüğe giren 3 sayılı yasa uyarınca kurulmuştur. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti dünyada, sağlık hizmetlerinin bakanlık düzeyinde temsil edildiği ilk birkaç ülkeden biri olmuştur. Sağlık Bakanlığının kuruluşu ile birlikte üniversitelerdeki tıp eğitiminin çağdaş normlarla düzenlenmesi, Almanya’dan gelen hocalarla birlikte ilk hocalarımızın yetişmesi ve eğitimlerin düzenlenmesi bugün geldiğimiz noktanın kilometre taşlarıdır. Büyük Atatürk her şeyden önce, Ulusumuzu güvenlik içinde yaşatmak temel amaçlarımızdan biri olduğu gibi onun sağlığına özen göstermek ve imkanlarımız ölçüsünde toplumsal acılarımıza çözüm bulmak hükümetimizin genel görevlerinden biridir biçimindeki etik ilkeyi harekete geçirerek bugünkü 100 yıllık birikimin duvarlarını örmüş ve biz sağlık ordusunun var oluşunu gerçekleştirmiştir. İşte şu anda aziz hocalarımız bu varoluşun yapı taşları olup, bugün burada Bizlerin varlığının en önemli nedenleridirler”

“Üretmiş, eğitim vermiş, öğretmiş tüm hocalarımıza borçluyuz.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Bugün burada; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir’ sözünü yerine getirmiş başımızın tacı, elleri öpülesi hocalarımızla beraberiz. Böylece vatanın ve milletin geleceğine zevkle ve aşkla nasıl çalışıp başardıklarını kendilerinden dinleyeceğiz. Ne mutlu bizlere! Sizler hayatınızı, gençliğinizi yaşama yerine çalışmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi tercih ettiniz. Sizler gibi hocalarımızın Cumhuriyetimizin ayakta durması, çağdaş medeniyetler seviyesine ve üstüne ulaşması yolundaki kat ettiği mesafede katkıları çok büyüktür. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyorsak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatana canını feda etmiş tüm şehitlerimize ve bu vatanın gelişmesi için her alanda çalışmış, üretmiş, eğitim vermiş, öğretmiş tüm hocalarımıza borçluyuz. Tıp alanında dünyada sayılı ülkeler arasında isek, ciddi bir sağlık turizmi gelişmiş ise bunun da kahramanlarından birkaç hocamız bugün bize çok büyük onur, gurur, şeref vererek aramızdalardır. Pamukkale Üniversitesi adına tıbbımızın bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hakları ödenmez! Eğitim öğretim anlayışları gerçekten mütevazılığın doruklarındadır. ‘Usta mı çırağa öğretir, çırak mı ustaya?’ sorusunda onlar çıraktan yana tavır alırlar. Öğrencilerinin başarıları ile daima gurur duyarlar. Öğrencisinin dilinden anlayan hocalarıdır. ‘Sanatçı kimdir? Doktordur’ bunu size ispat edebilirim. Nota ile ses uyumu bir sanatsa, cerrahi işlemde bıçağın değdiği yer doğru ise sanat, hastaya en uygun ilacı verebilmek de sanattır. En büyük sanat eseri ise ilmek ilmek dokuyarak yetiştirdikleri öğrencileridir. Bu üç olayda insanın ruhu dinlenir, sanat budur. İşte tababet sanatının aramızdaki eşsiz sanatçıları, hayatları boyu ve halen nota ile ses uyumunu yapmaktadırlar. Onlar sanatlarını hasta üzerinde öğrenci ve asistan eğitiminde, tam yerli yerinde icra ederlerken kitaplarıyla da kendilerine ulaşamayan binlere de hizmet etmişlerdir. Sözlerimi bitirirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü hatırlatmak isterim. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. İşte sizleri bugün vatanını en çok sevenlerle buluşturduk. Onları en güçlü alkışlarımızla alkışlayabilir miyiz?”

“Bilginin ve tecrübenin en kıymetlisi gelecek nesillere aktarılandır”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Cumhuriyetimizin 100. yılında üniversitemiz birçok etkinlik yapmaya devam ediyor. Bizler de bu etkinliklere katılmaya gayret gösteriyoruz. Bu hafta hem Denizli’mizde hem de Üniversitemizde birçok kurum Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili çok güzel etkinlikler gerçekleştirdi. Cumhuriyet bizim için çok çok kıymetli. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Tabi ki bize düşen bu mirasa, bu emanete sapasağlam sahip çıkmaktır. Daha iyiye, daha güzele, daha yukarıya taşımaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep beraber kutlu olsun! Tıbbın yüz yıllık birikimi noktasından baktığımızda birikim çok çok kıymetlidir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren az önce dekanımız da bahsetti. Sağlık Bakanlığı’nın kurulması ile başlayan ve her gün her yıl üst üste koyarak bugünlere geldiğini görmekteyiz. Bugün sağlıkta hizmetleri açısından baktığımızda Üniversitemiz ve Tıp Fakültemiz gerçekten takdir edilecek ve imrenilecek durumdadır. Ülkemizin her tarafında Sağlık Bakanlığımız ve Üniversitelerimiz en üst seviyede sağlık hizmetlerini verir hale gelmiştir. Ömrünü sağlığa, tıbba adamış olan çok değerli hocalarımıza hoş geldiniz diyorum. Bilginin ve tecrübenin en kıymetlisi gelecek nesillere aktarılandır. Aktarılmayan bilgi ve tecrübe yok olur gider ve büyük kayıptır"

Açılış konuşmalarının ardından program Tıp Duayenlerinin 100. Yıl Buluşması başlıklı panel ile devam etti. Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yaptığı panelde; Biruni Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı (Emekli) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sınav, Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal, Ege Üniversitesi Neroşirürji Ana Bilim Dalı (Emekli) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Saffet Mutluer, Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Akyıldız, İstanbul Üniversitesi Dâhiliye Ana Bilim Dalı (Emekli) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dilşen, Ege Üniversitesi Pediatri Ana Bilim Dalı (Emekli) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Kültürsay birikimlerini izleyicilerle paylaştılar.

Programın diğer yarısında ise Tıp Eğitiminin 100 Yıllık Yolculuğu adlı panel Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman İsmail Özdel moderatörlüğünde yapıldı. Tıp Eğitiminin 100 Yıllık Yolculuğu adlı panelde ise Okan Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Baskan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Gürpınar, Acıbadem Üniversitesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Altıntaş birikimlerini katılımcılarla paylaştılar.