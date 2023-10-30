Pamukkale Üniversitesi, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüne 32 öğrenci topluluğu ve Teknokent’ten 400’ü aşkın öğrencisiyle geniş bir katılım sağladı. PAÜ Teknokent öğrencilerin hazırladığı projeler, kortej yürüyüşüne damga vurdu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Rock Topluluğu, PAÜ Korumalı Futbol Topluluğu, Sualtı Topluluğu, Mesleki ve Kariyer Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, Aşçılar ve Pastacılar Topluluğu, Pamukkale Üniversitesi Maker Topluluğu, PAÜ Espor Topluluğu, Genç Liderler Topluluğu, Havacılık Topluluğu, Turist Rehberleri Topluluğu, Gastronomi Topluluğu, Eğitimciler ve Çocuk Topluluğu, Pamukkale Tıp Fakültesi Kök Hücre ve Bilimsel Araştırma Topluluğu, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Şiir Topluluğu, Yönetim Bilişim Topluluğu, Halk Oyunları Topluluğu, Nefes Topluluğu, Batı Edebiyatları ve Sanat Topluluğu, Kültür Fikir ve Sanat Topluluğu, Akademik Renkler Topluluğu, Otomotiv Topluluğu, PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu, Dans Topluluğu, Üniversiteli Aktif Gençlik, İşletme Topluluğu, Avrasya Genç Girişimciler Topluluğu, Araştırma Geliştirme Topluluğu, İyilik Üretenler Topluluğu ve Özel Eğitim Topluluğuna üye 350 öğrenciyle, Cumhuriyetin 100. yılı kortej yürüyüşüne geniş bir katılım sağladı.

Teknokent projeleri göz doldurdu

PAÜ Teknotent, 29 Ekim kortej yürüyüşünde 9 proje takımında yer alan 62 öğrencisiyle yerini aldı. PAÜ Teknokent’in 1’i dikey inişli olmak üzere 3 roket tasarımı taşıyan Hazar Takımı, kendi tasarımları olan İHA’yı taşıyan Algan Takımı, yağın söndürme roketi projesiyle Ulaş Takımı, uçan amfibik araç tasarımıyla Rigid takımı ve insansız su altı aracı projelerini tanıtan Pusat Takımının yanı sıra yürüyüşe katılan Graphone, Umay, Alaz ve Altay takımları, kutlamaları takip eden vatandaşlardan büyük ilgi gördü.