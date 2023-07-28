Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), yaptığı yeni anlaşmayla, üniversite ve sanayi sektöründeki iş birliklerine bir yenisi eklendi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Yeşilyayla Kesici Aletler Madeni Eşya ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında, Serinhisar Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) bulunan Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Programında öğrenim gören öğrencilerin “İş Yerinde Mesleki Eğitim” uygulama dersinin alınması, yaz stajı ya da isteğe bağlı gönüllü staj imkânı, işyerinin imkânları dâhilinde bilimsel ve akademik çalışmalara destek sağlanması, işyerine teknik gezi imkanının sağlanması, eğitim materyali ve uygulamalı eğitim için alan desteğinde bulunma, eğitim atölyesi kurulum desteği sağlayacak bir anlaşma protokolü imzalandı. PAÜ Rektörlüğünde düzenlenen protokol imza programında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Yeşilyayla Kesici Aletler Madeni Eşya ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına Ömer Pirge protokol tarafları olarak imza attı.

Rektör Kutluhan: “Bu protokolle öğrencilerimiz tecrübeyle mezun olacaktır”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yapılan protokolle ilgili yaptığı açıklamada; “Üniversite yönetimi olarak üniversite-sanayi iş birliğine yönelik önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu sebeple oldukça mutluyuz. ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ sloganı ile çıktığımız yolda gerek öğrencilerimizin nitelikli öğretim elemanlarımızdan aldıkları teorik eğitimi sanayi uygulamaları ile pekiştirmek gerekse sanayinin yaşadığı sorunlarda Pamukkale Üniversitesi’nin yanlarında olduğunu göstermek için bu türden çalışmalarımız devam edecek. Bildiği üzere Serinhisar ilçemizin mahallelerinden birisi olan Yatağan, bıçakçılık alanında Türkiye’de oldukça önlemli bir konumda. Üniversitemizin 30. yıl etkinlikleri kapsamında ağırladığımız YÖK Başkanı’mıza Geleneksel El Sanatları Sergisi’nde Yatağan bıçakçılığının örneklerini gösterme fırsatı bulduk ve bıçakçılık programımızı da Serinhisar Meslek Yüksekokulumuza kazandırdık. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz imzaladığımız bu protokol ile geleneksel el sanatlarımızdan biri olan ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine inandığımız bıçakçılık alanında teorik bileğilerin yanında çok daha tecrübesi yüksek olarak mezun olacaktır. Aynı zamanda bu bölgede üretim yapan tesislerimizin de gelişimlerinde Serinhisar MYO öğretim elemanlarımız vasıtası ile katkı sunmak istiyoruz. Protokolün gerek üniversitemize gerek firmamıza gerekse bıçakçılık sektörünün gelişimi adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İmza sonrasında açıklamalarda bulunan firma temsilcisi Ömer Pirge ise iş birliğine imza atmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve yurt dışında daha önceden gördüğümüz yaygın mesleki pratik eğitim konusunda ülkemize model olabilmeyi hedeflediklerini söyledi.