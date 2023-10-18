Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “Pembe Ekim Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği” ve “Hayata El Ver Farkındalık Etkinliği” yapıldı.

Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliklerden ilki “Pembe Ekim Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği” oldu. Düzenlenen etkinliğe Dekan Prof. Dr. Sevgi Özkan başta olmak üzere akademisyenler ve davetliler katıldı. PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan programda yaptığı konuşmada: “Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak toplum sağlığını koruyucu ve geliştirici önlemleri almayı ve toplum sağlığına yönelik en üst düzeyde katkı sağlamayı devam ettirmekteyiz. Meme kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı olarak belirlenen bu ayda daha bilinçli ve sağlıklı bir topluma ulaşmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlediği bir diğer etkinlik ise PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar’ın da katıldığı “Hayata El Ver Farkındalık Etkinliği” oldu. Etkinlikte Dr. Mustafa Yorgancı Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine eğitim verdi.

Rektör Kutluhan: “Yaşamın devam ettiği her yerde kalp masajına ihtiyaç duyulabilir”

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin aynı anda kalp masajı yaptığı etkinlikte konuşan Rektör Kutluhan ise “Kalp masajı bilmenin önemine dikkat çekerek; yaşamın devam ettiği her yerde kalp masajına ihtiyaç duyulabilir. Kalp masajı ve suni teneffüs gibi ilk yardım uygulamalarını sadece doktorlardan beklemek sonrasında geri döndürülemez sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle kalp masajı yapabiliyor olmak önemlidir. Bu etkinliği düzenlediği için Dekanımız Prof. Dr. Sevgi Özkan nezdinde Sağlık Bilimleri Fakültemize teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Dr. Mustafa Yorgancı’ya etkinliğe katkılarından dolayı programın sonunda teşekkür belgesi takdim etti.