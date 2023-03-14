Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Ahmet Kutluhan’ın yargı kararlarına uymayarak ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Tamer Ceylan’ın mahkeme kararlarıyla göreve getirilmesine rağmen, 2 kez üst üste mahkeme kararlarına uymadığı iddia edilen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan için yargı yolu göründü.

Genel Sekreter Tamer Ceylan’ın avukatı Bayram Can Çapar’ın Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması üzerine başsavcılık harekete geçmiş ve Rektör Kutluhan hakkında ceza davasında yargılanmasına dönük karar alınmak üzere açılan soruşturma dosyasını izin verilmesi talebiyle YÖK’e havale etmişti.

YÖK’ün, talep dosyasını 1 yıl gibi bir süre beklettikten sonra “Rektör hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı” yönünde karar vermesi üzerine, YÖK hakkında Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Başvuruyu inceleyen Ankara 9. İdare Mahkemesi, Rektör Kutluhan’ın “görevi kötüye kullanma suçunu işlediğine dair ciddi emarelerin bulunduğu hususunun, anılan yargı kararlarının gerekçeleriyle sabit olduğu” değerlendirdi. Alınan kararda, “Yapılan değerlendirmede, yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının şeklen uygulandığının ve yargı kararlarının etkisiz bırakılması amacıyla işlemler tesis edildiğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin kararıyla ortaya konulduğu, dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yargı kararlarını uygulamayarak (şeklen uygulayarak) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu işlediğine dair ciddi emarelerin bulunduğu hususunun anılan yargı kararlarının gerekçeleriyle sabit olduğu, bu nedenle 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki ceza soruşturması açılması yönünde işlemler tesis edilmesinin gerektiği anlaşıldığından, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan hakkında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.

“Derhal istifa etmelidir”

Alınan kararı değerlendiren Tamer Ceylan’ın Avukatı Bayram Can Çapar, Rektör Kutluhan’ın bu kararla birlikte ‘görevini kasten kötüye kullandığı yargı kararıyla sabit’ hale geldiğini savunarak; “Zaman geçirmeden istifa etmesi gerekiyor. Bu karar ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü’nün iki kere mahkeme kararlarını etkisiz bırakmaya çalıştığı, hukuka ve mahkeme kararlarına uymaktan kaçındığı, bu sebeple Türk Ceza Kanunu 257. Maddesi uyarınca görevini kötüye kullanma suçunu iki kere üst üste işlediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu karar ile ilk defa görevde bulunan bir rektör hakkında görevi kötüye kullanma suçunu bir kere de değil iki kere işlediği yargı kararıyla sabit hale gelmesine rağmen görevini sürdürmeye devam etmektedir. Bu aşamadan sonra görevini kasten kötüye kullandığı yargı kararıyla sabit hale gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan’ın, Pamukkale Üniversitesi’nin selameti ve kurumun daha fazla zarar görmemesi adına, onuruyla istifa etmesi gerekmektedir” diye konuştu.