Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, üniversite – sanayi işbirliğine önem verdiklerini belirterek; “3+1 ve 7+1 sistemiyle, sanayicimiz ihtiyacı olan hazır elemanları daha okuldayken tespit etme şansına kavuşacak” dedi.

Bugün itibariyle Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü görevinde 3’üncü yılını dolduran PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, geride kalan görev süresinde hayata geçirilen ve halen çalışmaların devam ettiği projelerle ilgili bilgiler paylaştı. Rektör Kutluhan’a toplantı esnasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Genel Sekreter Tamer Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Orhan ve birim sorumluları eşlik etti. Rektör Kutluhan; DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katıldığı toplantıda, görev süresi içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili gelen soruları da cevaplandırdı.

PAÜ’nün gelişen ve büyüyen bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Ahmet Kutluhan, “Pamukkale Üniversitemiz 19 fakültesi, 17 meslek yüksek okulu, 1 yüksek okulu, 6 enstitü ve 45 araştırma merkezi olan çok büyük bir fakülte. Toplam kayıtlı öğrenci sayısı 47 bin civarında seyreden, 14 ilçede aktif olan ve 30 yılını tamamlayan büyük bir üniversite. 30 yılda çok büyük gelişmeleri gördük ama üniversitemizin 2 tane çok büyük travması vardı. Bu travmaları öğretim üyesi bazında gidermek ve normalleşmeyi sağlama süreci devam ediyor. 2 büyük travmanın etkileri de hala devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi, Denizli şehriyle en kolay ve en hızlı bir şekilde yükselebilecek bir üniversite. Bunun hakkını vermemiz lazım” diye konuştu.

PAÜ olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli mezunlar vermeyi prensip edindiklerine dikkat çeken Rektör Kutluhan, “Bizim eğitim olarak en önemli adımımız; üniversite – sanayi iş birliğinde 3+1 ve 7+1 uygulamamızı geliştirmek. Şimdi sanayicimiz 3 ay kendisiyle çalışan bir gencimizi görecek ve ‘Sen okulu bitir gel işe başla’ diyecek. İş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli personelleri yetiştirmek için hazırladığımız 3+1’deki sistem bu, 7+1’de buna benzer bir şekilde olacak. İnşallah bunları başardığımızda, sanayicimiz ihtiyacı olan hazır elemanları, daha okuldayken tespit etme şansına kavuşmuş olacak. Bunu da ülke ve Denizli ekonomimiz için büyük bir katkı olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Denizli’ye 2. üniversite şart”

Denizli’ye 2’ini bir ünivesitenin gerekli olup olmadığı sorulan Rektör Kutluhan, konuyla ilgili olarak şu görüşlerini paylaştı:

“İkinci üniversite sistemine olumlu bakıyorum, Denizli’ye ikinci bir üniversite çok şart. Afyon’da 2 üniversite var, Kütahya’da 2 üniversite var, Isparta’da 2 üniversite var, Burdur’da da yakında ikinci üniversite olursa şaşırmam ama bizde tek üniversite kalmış. İkinci üniversite noktasında biz pozitifiz. Hatta buradan tekrarlayabiliriz; OSB biraz katkı yaparsa OSB’de ya da orada komşu alanda Denizli İleri Teknoloji Üniversitesinin kurulmaması elden değil. İki üniversitenin aynı yerde olmasının dezavantajı çok ama ayrı yerde olursa büyük katkı verir.”