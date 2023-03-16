Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, Pamukkale Üniversitesi’ne (PAÜ) ait olan ve 3 yıldır boş duran anaokulunun, depremzedeler için açılmasına yönelik taleplerinin Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından geri çevrildiğini iddia etti.

11 ili etkileyen deprem afeti sonrası Denizli’deki KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Denizli Memur-Sen, ailelerin en büyük ihtiyaçlarından birisinin de anaokulu olduğu görünce harekete geçti. Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, PAÜ tarafından personelin faydalanması için yaptırılan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan anaokulu-kreş binasının, depremzedelerin hizmetine açılması talebini Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a iletti. Özelmiş, 3 yıldır atıl durumda bekleyen binayı depremzede çocukların eğitimi için tahsis etmeyen Rektör Kutluhan’ın üstüne üstlük bir de talebi gündeme getiren Memur-Sen üyesi personellere mobbing uyguladığını öne sürdü.

Deprem bölgesinden gelen ve KYK yurtlarında devlet imkanlarıyla barındırılan binlerce insan ve yüzler okulöncesi çağında çocukların bulunduğuna işaret eden Memur-Sen İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, “Bahse konu atıl durumda bulunan PAÜ anaokulunun, okulöncesi çağındaki çocuklar için çok uygun olduğunu ilgili makamlara ilettik. İncelemeyi tamamlayan ilgili makamlar, bu binanın kendilerine tahsis edilmesi halinde, eğitim materyali ve öğretmen teminin hızlıca çözebileceklerini belirtmiştir. Ancak Rektör Kutluhan, KYK yurtlarında kalan depremzede çocuklar için yürüme mesafesinde olan bu binayı hiçbir şekilde vermek istemedi. Bu bina ihtiyaçsa neden 3 yıldır boş duruyor, değilse neden depremden etkilenmiş çocuklarımızın eğitimi için kullanılmasına izin verilmiyor. Herkes elini taşın altına koyarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma örneğini ortaya koydu. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti, milletimiz evini, gönlünü, malını depremzede kardeşlerimiz için açtı ama Rektör Kutluhan, depremzede çocuklarımız için 3 yıldır atıl vaziyette duran kreşi açamadı, atıl duran binayı ilgili makamlara tahsis etmeye yanaşmadı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz depremzede çocuklarımızı bir okula yerleştirme için tüm imkanlarını seferber ederek olağanüstü bir gayret ortaya koyarken, Rektör Kutluhan’a kamu stokçuluğu yapmak yakışmadı” dedi.

"Rektör ve yardımcıları PAÜ yönetiminden istifa etmelidir"

PAÜ’de atıl durumda olan anaokulu-kreş binasıyla ilgili taleplerinin basında yer almasının ardından Rektör Kutluhan’ın Memur-Sen üyelerine mobbing uyguladığını ileri süren Öselmiş, “Depremi en acı şekilde yaşayan çocuklarımızın eğitimini önemsiyor; acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için eğitim ortamlarında psikolojik olarak rehabilite edilebilmelerini destekliyoruz. Bu nedenle de boş ve atıl durumdaki söz konusu binanın, KYK yurtlarındaki depremzede çocuklarımızın yararına kullanılmak üzere, ilgili kurumlara tahsis edilmesi gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Milletçe kenetlendiğimiz, tek yürek olduğumuz şu günlerde kamu yararı taşıyan bu girişimimizi, ihtirasına yediremeyen Rektör Kutluhan; kendi çiftliği sandığı Pamukkale Üniversitesindeki üyelerimizi, rektör yardımcılarını da kullanarak baskıyla istifaya zorlamakta ve mobbingin derecesini artırarak psikolojik baskı kurmaktadır. Haklı olduğumuzda susmayacağımızın, yanlış olanın da yanlış yapanın da sonuna kadar karşısında duracağımızın bilinmesi gerekmektedir. Rektör Kutluhan’ın bu mobbing girişiminin ve Pamukkale Üniversitesindeki mevcut yönetim tarzının da yanına kar kalmayacağını belirtmek isteriz. Üyelerimizi istifaya zorlayan Rektör ve Rektör Yardımcılarını, onurlu davranarak PAÜ yönetiminden istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, boş binayı depremzedelere vermeyen ve mobbing uygulayan Rektör Kutluhan hakkında hem YÖK nezdinde hem de hukuki olarak adli ve idari suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Denizli Memur-Sen tarafından ortaya atılan iddialarla ilgili olarak Rektör Kutluhan veya PAÜ yönetimi tarafından şuana kadar her hangi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.