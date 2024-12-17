Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) rektörlük başvuruları sona erdi. 25’i PAÜ’den olmak üzere diğer üniversitelerle birlikte 45 profesör rektörlük için adaylıklarını sundu.

Pamukkale Üniversitesi rektörlük seçim süreci aday başvurularının tamamlanmasıyla yeni aşamaya geçti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 29 Kasım’da başlayan adaylık başvuru süreci 13 Aralık’ta sona erdi. PAÜ ve diğer üniversitelerden 45 profesör rektör adaylığı için başvuruda bulundu. PAÜ’den 25, diğer üniversitelerden 20 profesör 20 Aralık’ta YÖK’te mülakata tabi tutulacak. Mülakatların ardından hazırlanacak dosyalar YÖK’ün ilgili kurullarına sunulacak. Bu süreçte son üçe kalan adaylar nihai karar için Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PAÜ’nün yeni rektörünü atayacak.