DENİZLİ (İHA) – Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) mobbinge maruz kaldığını iddia ederek yargıya başvuran profesörün açtığı davada, PAÜ Rektörlüğü kusurlu bularak, 20 bin TL cezaya çarptırdı.

Pamukkale Üniversitesinde görev yapan profesör, kendisine defalarca baskı ve yıldırma yapıldığı iddiasını içeren şikayetini mahkemeye taşıdı. Profesörün mobbing iddialarını inceleyen mahkeme, PAÜ Rektörü Prof. Ahmet Kutluhan’ın görevi kötüye kullanma suçu işlediğine karar vererek, PAÜ Rektörlüğünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkemenin verdiği karar kesinleşince, haklı bulunan akademisyene ödenmek üzere 20 bin TL’lik ceza PAÜ Rektörlüğü bütçesinden ödendi.