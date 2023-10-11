Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Elsevier ve Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Elsevier ve Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinin yüzde 2’lik diliminde yer aldı. İlk yüzde 2’lik dilime giren akademisyenler listesinde Türkiye’den yer alan 1395 bilim insanından birisi olan Prof. Dr. Atar, önemli bir başarıya imza attı.

Prof. Dr. Necip Atar, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Elsevier ve Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinin ilk yüzde 2’lik diliminde yer aldığımı paylaşmaktan mutluluk duyarım” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Atar daha önce de nanoteknoloji alanında yaptığı çalışmalarla 2020 yılı TÜBA-GEBİP “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı” ödülüne layık görülmüş ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.