Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Proje Destek Ofisi, yeni ulusal ve uluslararası proje çalışmaları için Pamukkale Teknokent ev sahipliğinde toplandı.

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yer alan Proje Destek Ofisi, üniversite personelinin ulusal ve uluslararası projelere daha etkin katılımlarını sağlamayı hedefliyor. İleriye dönük yol haritasının belirlenmesi için Proje Destek Ofisi yönetiminde yer alan öğretim üyeleri Pamukkale Teknokent A.Ş. ev sahipliğinde Denizli Valiliği, KOSGEB, GEKA ve TKDK il temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk olarak güncel çağrılar öncelikli olmak üzere farklı alanlardaki projelerin dijital platformların yanı sıra yaz dönemi boyunca yapılacak etkinliklerin Pamukkale Üniversitesi akademik ve idari personeline duyurulması kararlaştırıldı.