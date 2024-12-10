DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Pamukkale Üniversitesi önünde açıklama yapan sendika üyesi kamu görevlileri, açıklanan enflasyon rakamına tepki göstererek, kendilerine refah payı ödenmesini talep etti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kınıklı Yerleşkesi önünde yapılan basın açıklamasına Hürriyetçi Eğitim Sendikası Denizli Şube Başkanı Ersin Dede, Üniversite Şube Başkanı Ferit Yıldız ve Hürriyet Sağlık Sendikası İl Başkanı Selda Zenger ile PAÜ’nün farklı birimlerinde görev yapan sendika üyeleri katıldı.

Toplumun tüm kesimlerinin ağır bir ekonomik kriz ile karşı karşıya bulunduğunu belirten Denizli Şube Başkanı Ersin Dede, “Açıklanan enflasyon rakamlarıyla, yaşadığımız hayat pahalılığının yakından uzaktan alakası yoktur. Açıklanan rakamların aksine emekli ve memur kapkara ekonomik şartlarda yaşamaktadır. Bağımsız kuruluşların açıkladığı enflasyon ile ifade edilen rakam arasında neredeyse iki kat fark bulunmaktadır. Memur, emekli ve diğer çalışanların gelirleri, çarşı pazar enflasyonu ne olursa olsun ve alım gücünüz ne kadar düşmüş olursa olsun, açıklanan enflasyona göre artış yapılacaktır. Konfederasyonumuz tarafından yapılan ankete göre, ankete katılanların yüzde 97,5’i açıklanan rakamlardan daha fazla enflasyon olduğuna inandığını, yüzde 90,1’i aldığı maaş ile tasarruf yapma imkanı bulamadığını belirtmiştir. Yine aynı ankete göre memurların yüzde 85,6’sı kredi ve kredi kartı borçlusudur. Memur, emekli ve halkımızın gerçek ekonomik durumuna baktığımızda alım gücü ise hızla düşmektedir” dedi.

2025 yılının daha zor geçeceğini savunan Üniversite Şube Başkanı Ferit Yıldız ise “Açıklanan enflasyon verilerine göre ocak ayında memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 12 civarında bir artışı yapılacaktır. Mademki devlet 2025 yılında alacağı harç ve benzeri alacaklarını yüzde 43.93 olarak artıracak o halde, yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ve üzerine gelecek olan enflasyon farkı da hesap edilerek 2025 yılında memur ve emeklilere aynı oranda bir artış yapılmalıdır. Bu durumda refah payı yüzde 32 oranında olacaktır. Bu oran 2025 Ocak ayında yüzde 16, 2025 Temmuz ayında yüzde 16 olarak 2 taksit halinde ödenebilir. Bu yapıldıktan sonra, her yıl düzenli olarak belirlenecek oranda refah payı artışı ödenmeye devam edilmelidir. Şu an 12 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ise 1 asgari ücret ile eşitlenmelidir” diye konuştu.