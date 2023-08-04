Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yeliz İlgar Doğan, Çin’in Chengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları Kadınlar Artistik Cimnastik branşında Uluslararası hakem olarak Türkiye’yi temsil ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen uluslararası yarışmalarda hakem olarak görev alan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yeliz İlgar Doğan, Çin’in Chengdu kentinde bu yıl 31.si düzenlenen FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Kadınlar Artistik Cimnastik branşında Uluslararası Hakem olarak ülkemizi temsil ediyor. Oyunlarda 113 ülke ve bölgeden yaklaşık 6 bin 500 sporcu, altın madalya için mücadele verirken, Türkiye’den erkeklerde 5, kadınlarda ise 2 sporcu yer alıyor.

Konu ile ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Öğretim Üyesi Dr. Yeliz İlgar Doğan’a ve milli takım sporcularımıza şampiyonada başarılar dilerken, PAÜ’lü öğretim üyelerinin gerek bilim gerek sanat gerekse spor gibi farklı alanlarda, uluslararası platformlarda, Pamukkale Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.