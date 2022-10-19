Pamukkale Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bekir İnce, 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 20. Devlet Fotoğraf Yarışmasında “Bu insanlar ne yapıyor?” eseriyle sergileme ödülü aldı.

Pamukkale Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bekir İnce, 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 20. Devlet Fotoğraf Yarışmasında “Bu insanlar ne yapıyor?” eseriyle sergileme ödülü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl yirmincisini düzenlediği “Devlet Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı. Üç ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, seçici kurulun değerlendirdiği toplam 611 katılımcının 1451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde sanat eğitimi, sanat eleştirisi öğretimi ve fotoğraf eğitimi üzerine çalışmalarını sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnce, 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 20. Devlet Fotoğraf Yarışmasında sergileme ödülü aldı.

İnsan ve Yaşam Kategorisinde sergileme ödülü alan Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnce, fotoğrafı 2016 yılında Sarayköy deve güreşi etkinlikleri sırasında çektiğini ve siyah-beyaza dönüştürerek yarışmaya gönderdiğini söyledi. İnce, “Fotoğrafın adı: ‘Bu insanlar ne yapıyor?’ Bir etkinlik olduğu anlaşılsa da develer görülmediği için insanların neden toplandığına dair bir gizem var. Bu fotoğrafı seviyorum. Fotoğraftan biraz anlayan dostlar siyah-beyaz olduğu için sanırım Salgado’nun çalışmalarına benzetiyorlar, elbette bundan övünç duyuyorum. 1984 yılından günümüze iki yılda bir yaptığı Devlet Fotoğraf Yarışmaları, kayıt altına alınmış bir görsel bellek oluşturmakta. Aslında pek çok fotoğraf yarışmasının yapıldığı günümüzde kalıcı bir geleneği sürdürdüğü için değerli buluyorum.” dedi.