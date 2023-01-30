Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Aşçılar ve Pastacılar Topluluğu öğrencileri 29. AGEB Mutfak Yarışması’ndan 3 kupa ve 26 madalya ile büyük gurur kaynağı oldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Aşçılar ve Pastacılar Topluluğu öğrencileri 29. AGEB Mutfak Yarışması’ndan 3 kupa ve 26 madalya ile büyük gurur kaynağı oldu.

Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı 32 dernekten biri olan Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneğinin organize ettiği, Antalya’da gerçekleşen ve 15 üniversitenin katıldığı 29. AGEB Mutfak Yarışması’nda Pamukkale Üniversitesi’ni temsilen katılan Aşçılık Programı öğrencileri, Patara tatlı yarışması klasman birincisi İrem Çetin Altın madalya ve kupa, Merve Gezgin gümüş madalya, Ceren Şimşek bronz ve Kerem Er Bronz madalya aldılar. Altın Şef yarışmasında klasman birincisi Dila Nur Genç gümüş madalya ve kupa, Buğra Namlıer gümüş madalya, Ömer zeybek bronz madalya, Mustafa Kaan Aydemir bronz madalya, Ceren Şimşek bronz madalya, Bedirhan Oğuzman bronz madalya, Mehmet Akkaya bronz madalya aldılar. Mavi vatan balık yarışmasından Merve Gezgin, Ahmet Genç ve Furkan Öz bronz madalya, Mehmet Akkaya, Berfin Boran ve Yavuz Öz bronz madalya, Ali Emre Aydemir, Buğra Namlıer ve Ceren Şimşek bronz madalya aldılar. Anadolu Kartalları et yarışmasından Ahmet Lütfi Genç Klasman birincisi gümüş madalya ve kupa, Doğukan Ulukaya gümüş madalya, Bilal Emre Köle bronz madalya, Buğra Namlıer bronz madalya, Ali Emre Aydemir bronz madalya aldılar.

Pamukkale Üniversitesi büyük gurur yaşattı

Anadolu kadınları yarışmasından Dila Nur Genç klasman 2’inci ligi gümüş madalya aldı. Toplamda 3 kupa ve 26 madalya alarak üniversite klasmanında en çok madalya alan ekip oldular. Yarışmada derece elde eden tüm PAÜ Aşçılar ve Pastacılar Topluluğu ve Tavas MYO Aşçılık Programı öğrencileri Denizli ve Pamukkale Üniversitesi Yönetimine büyük gurur yaşattı.

“Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz”

Gelen dereceler ile ilgili duygularını dile getiren PAÜ Tavas MYO Aşçılık Programı Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Nusret Ercan Şenlikci şunları dile getirdi, “Yarışmaya katkılarından dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan olmak üzere Tavas MYO Müdürümüz Doç. Dr. Selim Parlas’a, SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Hakan Cantürk’e çok teşekkür ederim. Öğrencilerimizin yarışmada elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı ve çok mutlu etti. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.