Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kimya Mühendisliği öğrencileri yaptıkları proje ile 6. Uluslararası Kozmetik Kongresinde dereceye girerek ikincilik ödülünü aldı.

Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kimya Mühendisliği öğrencileri yaptıkları proje ile 6. Uluslararası Kozmetik Kongresinde dereceye girerek ikincilik ödülünü aldı.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği’nin (KÜAD) düzenlemiş olduğu 6. Uluslararası Kozmetik Kongresi bu yıl “Kozmetikte Yeşil Mutabakat” teması ile Antalya’da gerçekleşti. Pamukkale Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Cansu Çimen ve Ayberk Çulha, “Yeşil Mutabakat ve Sıfır Atık” temasında gerçekleşen poster bildirisinde, yapmış oldukları proje ile ikincilik ödülüne layık görüldü. Proje çerçevesinde doğal ama atık olan zeytin çekirdeğinin kozmetik sanayisinde pigment olarak kullanmasına yönelik gerçekleştirdikleri proje KÜAD’ın 6. Uluslararası Kozmetik Kongresinde ikincilik ödülüne layık görüldü.