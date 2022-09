Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun’da final yarışmaları gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde 8 ödül, 4 patent madalyası alarak toplam 12 ödül ile büyük bir başarıya imza attı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun’da final yarışmaları gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde 8 ödül, 4 patent madalyası alarak toplam 12 ödül ile büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun’da final yarışmaları gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Pamukkale Üniversitesi’de yer aldı. TEKNOFEST KARADENİZ final yarışmalarında ödül alarak Pamukkale Üniversitesini başarı ile temsil eden takımlar ve aldıkları ödüller ise şu şekilde yer alıyor:

Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Armağan Bozkurt’un yaptığı RIGID Takımı “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi” kategorisinde birincilik ödülü ile en iyi sunum; PAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Oktay Semih Moran, ÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde “PAYmobil” projesi ile ikincilik; Danışmanlığını Doç. Dr. Selim Köroğlu ve Doç. Dr. Erkan Öztürk’nun yaptığı ATAY Takımı “Elektromobil Yarışması Yerli Ürün Teşvik” üçüncülük; Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Hatice Hilal Ezercan Kayır’ın yaptığı PUSAT Takımı “İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması”, ileri kategoride en iyi sunum; Danışmanlığını Doç. Dr. Arzum Işıtan, Prof. Dr. Cem Gök ve Dr. Öğr. Üyesi Mine Sulak’ın yaptığı ULAŞ Roket Takımı “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi” kategorisi en iyi sunum; Danışmanlığını Öğr. Gör. Ömer Boyacı’nın yaptığı Algan İHA Takımı “Savaşan İHA” kategorisinde en iyi sunum; Danışmanlığını Doç. Dr. Arzum Işıtan’ın yaptığı Hazar Roket Takımı “Roket Yarışmaları Zorlu Görev” kategorisinde en iyi tasarım ödüllerinin sahipleri oldular.

4 patent ödülü PAÜ’ye gurur yaşattı

Buluş sahipleri, PAÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Çetin, Doç. Dr. Meriç Çetin, Elk.-Elo. Müh. Ekrem Turan, Elk.-Elo. Müh. Fatih Mehmet Dündar olan “Güneş İzleyiciler İçin Bir Kontrol Sistemi ve Yöntemi” isimli projeleri, ISIF’22 çerçevesinde altın madalya kazandı.

PAÜ Çal Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Öğr. Gör. Dr. Yüksel Bayram, “Püskürtmeli Kurutucu ile Mirokapsül Koruk Suyu Tozu Üretimi” adlı projesi ile bronz madalya kazandı. Buluş sahipleri, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esat Adıgüzel, Dr. Ayşegül Güngör Aydın olan “Polimerize Olabilen Tahnit Sıvısı ile Doku-Kadavra Fiksasyon Yöntemi” adlı projeleri ile bronz madalya kazandı. Buluş sahipleri, Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü, Aleyna Akçay, Çiğdem Yener, Elif Gökoğlan, Hatice Dilay Yazıcı, Hatice Nur Koyun, Sinem Karatekin olan “Kalp Pili Şarjı İçin Nanolif Temelli Stent Kaplaması” adlı projeleri ile bronz madalya kazandı.

PAÜ’nün başarıları ile damga vurduğu TEKNOFEST KARADENİZ hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti:

“Ülkemizin, geleceğin teknolojileri konusunda söz sahibi olmasında ve mühendislik kabiliyetinin ne denli önemli olduğunun anlaşılmasında anlamlı bir platform olan TEKNOFEST yarışmaları, artık küresel bir marka haline gelmiştir. Her yaş grubundan gencimizin bilimin ışığında önce hayal etmeleri sonra bunu nihai ürüne dönüştürmeleri adına son derece önemlidir. Bu yarışmalarda ortaya çıkan projeler bizleri gururlandırmakta ve gelecek adına ümitlenmemize vesile olmaktadır. Bizler Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak, gençlerimizi hedefleri ve hayalleri doğrultusunda koşulsuz şartsız desteklemeye, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da devam edeceğiz. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm takımlarımıza teknolojik destek ve mentörlük sağlayan Pamukkale Teknokent Yönetimini ve Yönetim Kurulu Üyesi olan odalarımıza tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Gecesini gündüzüne katarak çalışan ve finallerde yarışmaya hak kazanan 18 takımımızın üyeleri sevgili öğrencilerimizi ve onlara bilgi ve deneyimleri ile destek olan değerli hocalarımıza teşekkür ederim. Ödül kazanmak önemli değil önemli olan bu ödülleri alanlarında insanlığın kullanımına sokabilmek ‘üreten üniversite’ olarak Pamukkale Üniversitesi TEKNOFEST’teki başarılarını yarışmada bırakmayıp hayata geçireceğinden de eminim. Ödül alamayan takımlarımız için de gelecek sene için her türlü imkânı kullanmalarına izin verip onların da ödül almalarını sağlamak adına Rektörlük olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.”

Rektör Kutluhan TUSAŞ Motor Sanayi standını ziyaret etti

Ayrıca final yarışmaları boyunca, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ev sahipliğindeki PAÜ standını ziyaret eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, PAÜ takımları ve yaptıkları çalışmalar ile ödül alan takımlar hakkında bilgi aldılar. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile de bir araya gelerek PAÜ’deki başarılı öğrencilerin savunma sanayi şirketi olan Roketsan’da staj yapma imkânına ilişkin görüşmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, TUSAŞ Motor Sanayi standını ziyaret ederek Programlar Direktörü Ahmet Kain ile görüşmelerde bulundu. Rektör Kutluhan, yeni tür motorların devreye gireceği günleri sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.