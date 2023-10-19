Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı PET-BT ünitesinde hizmet veren PET-BT cihazı yenilenerek hizmete başladı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde yenilenmesi için kısa bir süre hizmete kapatılan Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı PET - BT ünitesinde hizmet veren PET - BT yenilenerek tekrardan vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Nükleer Tıp AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Şengöz yeni cihaz için yaptığı açıklamalarda, “Özellikle kanser hastalarının tanı ve tedavi takibi için kullanılan görüntüleme cihazı olan pozitron emisyon tomografi cihazları bu alanda en faydalı Nükleer Tıp cihazıdır. Yeni kurulan PET/BT alanında en iyi cihazlardandır. Yaklaşık 2 milyon Euro maliyetle kurulan bu cihaz için Üniversitemize yatırım yapan Bianco Firmasına teşekkür ederiz” dedi.

Eskiye göre yüzde 50 daha kısa sürede işlem yapılacak

Açıklamalarını sürdüren Doç. Dr. Tarık Şengöz, günlük ortalama 50 hastaya kadar bakılabileceğini dile getirdi. Dr. Şengöz, “PET/BT cihazı 5 adet kristal halkası içermesi ve Q Clear özelliği ile 3 mm’ye kadar yüksek nitelikli PET görüntüleri vermektedir. Yeni cihazla hastalarımıza eskisinin yarısı kadar radyoaktivite vererek öncekine göre yüzde 50 daha kısa sürede çekim yapılmaktadır. Bu sayede hastalarımızın alacağı radyasyon dozu yarı yarıya azalırken, kısalan çekim zamanı ile günlük 50 hastaya kadar F-18 FDG PET/BT çekimi yapılabilecektir. Üniversite hastanemiz ilimizde prostat kanserli hastalarda uygulanan Galyum-68 PSMA görüntülemesi ve Lutesyum-177 PSMA tedavisi yapabilen tek merkez olup bu yeni cihazla hem Galyum-68 PSMA görüntüleme (günlük 8 hasta) hem de Lutesyum-177 PSMA kapasitesi 4 kat artmıştır” şeklinde konuştu.