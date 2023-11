DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde Organ Bağışı Haftası poliklinik girişinde açılan stantla birlikte etkinlik başlatıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ), 03-09 Kasım tarihlerinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla poliklinik girişinde açılan stantla etkinlik başlattı. PAÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Onur Birsen, “Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına yardım etmek bizim elimizde. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın konularak hastanın tedavi edilmesine organ nakli denilmektedir. Ülkemizde organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Birçok kişinin kendisi ya da yakını, sevdiği, eşi, çocuğu, anne-babası uzayan organ nakli bekleme listesinde “hayat” bekliyor ve bağışlanmış bir organ için beklerken ölmektedir. Bağışlanmış bir organ başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır. Ne yazık ki insan ancak organ alıcısı durumuna gelince organ bağışının önemini fark edebilmektedir.” dedi.

“Yaklaşık 30 bin kişi organ bağışı beklemekte”

PAÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Onur Birsen, “Bugünkü istatistiklere göre yaklaşık 30 bin kişi organ bağışı beklemekte olup sıra bekleyen hastalarımız için çok önemli bir durumdur. Unutmayalım ki destek olmak ta yaşamak kadar güzel bir duygudur.18 yaşını doldurmuş bağışa engel bir durumu bulunmayan herkes organ bağışında bulunabilir” diyerek herkesi organ bağışına davet etti ve bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur diye konuştu. Organ bağışında bulunmak isteyen herkes PAÜ Hastanesi Poliklinik girişinde açık kalacak olan standa veya hastaneye Organ Bağış Birimine başvuruda bulunabilecekler.