Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜ) açılan stantla ‘Organ Nakli Haftası’ etkinliği başlatıldı.

Her yıl 03-09 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası nedeniyle PAÜ Hastanesi etkinlik düzenledi. Poliklinik girişinde açılan stantla birlikte farkındalık oluşturulmaya başlandı. Organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, bazılarının ise organ beklerken hayatını kaybettiği ifade edildi. PAÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Özban, “Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına yardım etmek bizim elimizde. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise “Unutmayalım ki destek olmak ta yaşamak kadar güzel bir duygudur.18 yaşını doldurmuş akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Organ bağışında bulunmak isteyen herkes iki gün açık kalacak olan standımıza veya Hastanemiz Organ Bağış Birimine başvuruda bulunabileceklerdir” ifadelerini kullandı.