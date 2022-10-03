PAÜ Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, açılış toplantısıyla başlatıldı. Sertifika programının açılış konuşmasını yapan Rektör Kutluhan, “Ameliyat hemşiresi, cerrahı iyi tanımak zorundadır. Eğer işi anlama ve çözme yolunda kafa yorarsanız, çok büyük tecrübe elde edersiniz” dedi.

PAÜ Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, açılış toplantısıyla başlatıldı. Sertifika programının açılış konuşmasını yapan Rektör Kutluhan, “Ameliyat hemşiresi, cerrahı iyi tanımak zorundadır. Eğer işi anlama ve çözme yolunda kafa yorarsanız, çok büyük tecrübe elde edersiniz” dedi.

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜ) toplantı düzenlendi. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici konuşmasında programın içeriğini açıklayarak, “ Hemşirelik mesleğinde başarının, yaşam boyu öğrenme süreci ile elde edileceğine inanıyoruz. Tecrübenin ve gören göz olmanın kıymeti sağlığın her alanında olduğu gibi biz hemşireler için de paha biçilemez değerlerden biridir. Açılan sertifika programları tam da bu anlayışla bizlere, rehber olmayı bir kez daha hatırlatmıştır. Buradan yola çıkarak ustaca yaşam ustalardan öğrenilir” dedi.

Başhekim Prof. Dr. Murat Özban yaptığı konuşmada, “Ameliyat salonlarının koridorları da her zaman sakin gitmeyebiliyor. Ciddi stres ve tehlike altında, sonuçları sıkıntıya dönüşebilecek süreçlere dönüşebiliyor. O süreçleri huzurlu kılan tüm hemşire arkadaşlara ve ameliyathane ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu programın da başarı ile size katkı sağlamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ile başlatılan bu eğitim sürecine ameliyathane hemşireliği sertifikalı eğitim programı ile devam ettiklerini; programın 03 Ekim 2022 - 01 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacağını, alanında uzmanlaşmak isteyen tüm hemşireleri beklediklerini belirtti.

Rektör Kutluhan, "Ameliyat hemşiresi, cerrahı iyi tanımak zorundadır"

Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan: “Ameliyathane hemşireleri ile ilgili gerçekleştirdiğim ameliyatlarda benim çok fazla tecrübem var. Bugüne kadar belki 40 belki 50 ameliyathanede çalıştım. Ameliyat hemşiresi, cerrahı iyi tanımak zorundadır. Şu an Üniversite Hastanemizde de ameliyatlar yapıyorum. Pamukkale Üniversitesi Hastanelerindeki hemşirelerimizden çok memnunum. Hemşireler, cerrahın ruhunu anladığı zaman ameliyatlar çok daha iyi gidiyor. Ülkemizde şöyle bir durum var: hemşireyi tam yetiştiriyorsun. Artık ayak seslerinden her şey anlaşılır hale geliyor. En klasik devlet yapımız, o yetiştirdiğiniz hemşireyi alıyor sizin elinizden. Ben burada, Üniversite Yönetimi ve Hastane Başhekimlik Eğer bir hemşire çalıştığı alanı sevdi ise ve orada yerleşti ise onu oradan almayalım. Ameliyathaneyi sevdi ise onu oradan almayalım. Bir işi güzel yapanın ikinci işi güzel yapma ihtimali çok yüksektir. Pamukkale Üniversitesi gerçekten çok büyük bir üniversite. Hem üniversite hem de hastane olarak büyük ve burada kendi alanında çok yetkin cerrahlar var. Üniversite Hastaneleri olarak bizim müdahale etmediğimiz bir alan yok. Haftada 100 ameliyat, yılda 35 bin adet ameliyat yapılıyor. Ben göreve geldikten sonra hafta sonları da ameliyat yapılmaya başlandı. Bu kadar hasta görmek bu kadar vaka görmek tecrübeyi geliştiriyor" dedi.