Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi, yayımladığı kamuoyu duyurusuyla, İsrail kuvvetlerinin, Gazze’ye düzenlemiş olduğu saldırıyı kınadı.

PAÜ Hastaneleri tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, İsrail kuvvetlerinin orantısız güç kullanımını kınadıklarını, vicdan sahibi tüm taraflar gibi Filistin halkının acısını paylaştıklarını dile getirildi. PAÜ Hastaneleri önünde yapılan kamuoyu duyurusuna Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman İsmail Özdel, Başhekim Prof. Dr. Onur Birsen, dekan yardımcıları, başhekim yardımcıları katıldı. Yayımlanın duyuruda Gazze’ye yönelik yapılan saldırıların “Soykırım” niteliğinde olduğunu belirtildi.

Yayımlanan yazılı açıklamada, “İsrail, Gazze Şeridi’nde hasta ve hastaneye sığınmış insanlarla dolu olan El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurmuş, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Saldırıyı ’soykırım’ ve ’insani felaket’ olarak niteleyen Filistin, üç günlük ulusal yas ilan etmiştir. Hastaneler, okullar, işyerleri enerji alt yapısı ve jeneratörler, su şebekeleri tahrip edilmiş, yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme bitme noktasına gelmiş, yaralıların sığınacağı, tedavi edileceği hastane ve malzeme sıkıntısı nedeniyle Gazze yaşama şansı yok edilmek üzere olan bir şehir haline gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

PAÜ Hastanesi olarak saldırıları kınadıkları belirtilen duyuruda, İsrail’in orantısız güç kullanımı sonrasında Filistin halkının acısını bütün vicdanlı insanlar gibi paylaştıkları açıklandı. Duyuru, “İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye’nin hekimleri, hemşireleri, teknisyenleri, sağlık işçileri olarak sağlığa giden yolun barış ve demokrasiden geçtiğini biliyor, buna inanıyor ve bu nedenle bu savaşın ivedilikle durdurulmasını talep ediyoruz. Bu duruma seyirci kalmak katliama, savaş suçuna ve insanlık suçuna ortak olmak demektir” ifadeleriyle son buldu.