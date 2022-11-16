Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde diyabet standı kurdu.

Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde diyabet standı kurdu.

Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet hakkında farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde diyabet standı kurdu. Hastalara diyabet ile ilgili bilgi verilen stantta, kan şekeri ölçümleri yapıldı. Çocuk katında yapılan etkinlik palyaçoların oyunları, köpük etkinliği ve fotoğraf çekilmesi ile son buldu.

Diyabet Gününün önemine dikkat çeken Çocuk Endokrinoloji BD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selda Ayça Altıncık, “Frederick Banting’in insulini keşfetmesinin üzerinden 100 yıl geçti. Bizler de Tip 1 diyabet tedavisinde 100 yılı geride bıraktık. Tip 1 Diyabette kalıcı tedavilerin çok uzak olmadığını biliyoruz. Hastanemiz Çocuk Endokrinoloji Kliniği olarak, diyabet hemşiremiz, diyetisyenimiz ve doktorlarımızdan oluşan ekip ile tüm Tip 1 Diyabetli çocuk ve ailelerimizin yanındayız. Tip 1 Diyabet, çocukluk çağında tanı alan bir hastalık olup, çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı ve ağız kuruluğu gibi şikayetler taşıyan çocukların bir uzman tarafından değerlendirilmesi, erken tanı için önem taşımaktadır” dedi.