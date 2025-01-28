Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi kadrosunda çalışan 4/D kadrosundaki işçiler diğer mesai arkadaşlarıyla aynı haklara sahip olmak için kendilerine verilen sözün yerine getirilmediğini, rektör ile görüşemediklerini, farklı ücretler ile farklı çalışma saatlerine zorlandıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde 4/D kadrosunda çalışan işçiler kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylem yaptı. İki yılda bir imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında geleceklerini şekillendirdiklerini belirten işçiler, aynı çatı altında aynı masada çalıştıkları mesai arkadaşlarından farklı ücretlerle farklı çalışma saatlerine zorlandıklarını ifade etti. PAÜ Hastanesi önünce eylem yapan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası üyeleri adına bildiri okuyan Denizli İl Temsilcisi Zeki Kılıç, 2022-2024 dönemi toplu iş sözleşmesinde yeni personel alımında farklılıkların düzeltileceği açıkça belirtilse de yeni personel alınmasına rağmen herhangi bir düzeltme yapılmadığını söyledi.

Rektör Kutluhan yoğun programı nedeniyle randevu verememiş

Yaşadıkları haksızlığı dile getirmek için pek çok yöntem denediklerini belirten Zeki Kılıç, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın program yoğunluğu nedeniyle kendilerine randevu verilemediğini vurguladı. İkinci kez verilen sözün de yerine getirilmediğini dile getiren Sendika temsilcisi Kılıç, “Bu haksızlığı dile getirmek ve sesimizi duyurmak için Nisan-Mayıs 2024 tarihlerinde çeşitli basın açıklamaları ve mücadeleler gerçekleştirdik. O dönemde Rektörümüzden randevu talep ettik, yoğunluğundan dolayı randevu veremedi genel sekreterlikle görüştük daha sonra hastane yönetimi, rektörlüğe haklılığımızı iletmiş ve ek protokol imzalamayarak sorunun bir sonraki TİS döneminde çözüleceğini söylemiştir. Ancak, üzerinden aylar geçmesine rağmen bu sorun hala çözülmemiştir. Bu süreçte sendikamızın yöneticileri, temsilci arkadaşlarımız ve şahsım, sorunlarımızı defalarca yöneticilere ilettik. Ancak gelinen nokta ne yazık ki içler acısıdır. Daha önce söz veren kişiler şimdi Anayasa’da hakları bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TÜHİS) başvuracaklarını gündeme getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Sorunlar çözülmezse Denizli ve çevre illerdeki vatandaşlar mağduriyet yaşayabilir”

Yaşanan haksızlık nedeniyle haklarını kullanmaları halinde hastaneyi kullanan binlerce vatandaşın mağduriyet yaşayabileceğini vurgulayan Kılıç, “Bizim derdimiz TÜHİS’e başvurulması değildir; elbette bu yapılabilir. Ancak, işveren sendikasının geçmişte sergilediği tutumları biliyoruz ve bu sorunları TÜHİS’te çözmenin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Amacımız, Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde çalışan bin 24 işçimizin sorunlarını, iyi niyetle ve masada çözmektir. Sorunların çözülememesi durumunda, üretimden gelen gücümüzü kullanmak zorunda kalacağız. Bunun sonucunda Denizli halkı ve çevre illerdeki vatandaşlarımız mağduriyet yaşayabilir” şeklinde konuştu.