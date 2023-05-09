2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın küresel elçisi Pau Gasol, turnuva için çok heyecanlı olduğunu belirterek, ülkesi İspanya’nın şansının yüksek olduğunu söyledi.

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın küresel elçisi Pau Gasol, Manila’da düzenlenen kura çekiminin ardından FIBA’nın internet sitesine açıklamalarda bulundu. Brezilya, İran, Fildişi Sahili ile G Grubu’nda yer alacak ülkesi İspanya’nın turnuvadaki şansını değerlendiren 42 yaşındaki Gasol, “Bence İspanya’nın kurası iyi bir kuraydı. Bu, bunun onlar için garanti veya kolay bir yol olacağı anlamına gelmiyor. Bence bir Dünya Kupası’nda rekabet ederken en baştan hazır olmalısınız ve günün sonunda bir sonraki aşamaya geçmelisiniz. Bazı zorlu takımları geçmek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden, yine, takımımızın nasıl tepki vereceğini ve nasıl oynayacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Ancak kimliğimiz, doğamız ve bunun ne anlama geldiğini bildiğimiz için şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Dünya Kupası için çok heyecanlıyım”

2002 ve 2014 dünya kupalarında forma giyen Gasol, bu yılki turnuvanın mücadele düzeyinin yüksek olmasını beklediğini söyleyerek, “Yeteneklerinin seviyesi nedeniyle katıldıkları her şampiyonada diğer takımların yenmesi gereken takım her zaman ABD’dir. Ancak tarih bize, potansiyel olarak kağıt üzerinde yetenekli takımların birlikte oynayarak, rekabet ederek, doğru şekilde oynayarak bunun üstesinden nasıl gelebileceğini ve bir şampiyonluk kazanıp dünya şampiyonu olabileceğini gösterdi. Bunun nasıl sonuçlanacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Eminim çok eğlenceli bir şampiyona ve umarım birçok açıdan tarihi bir şampiyonluk olacak. Turnuvanın final aşamasında kesinlikle Manila’da olacağım ve dünyanın 1 numaralı takımı olan İspanya’yı destekleyeceğim. Açıkçası ev sahibi takımlar için heyecanlıyım. Özellikle Filipinler’de basketbola olan sevgi ve tutku seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Bunu görmek ve kendim deneyimlemek istiyorum. Umarım oynayacakları oyunla ülkelerini heyecanlandırmaya devam ederler. Japonya’yı Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gördük, üst düzeyde oynayabiliyorlar. Belli ki iyi oyuncuları var. Oyunlarını, liglerini geliştirmeye devam ediyorlar. Dünya Kupası için çok heyecanlıyım” değerlendirmesinde bulundu.

“Biz Sergio Scariolo’ya sahibiz”

İspanya için Başantrenör Sergio Scariolo’nun önemine de değinen Gasol, “Karşımızda kim olursa olsun, milli takımımızın ve Dünya Kupası’nın güçlü bir üyesi olmaya devam eden Sergio’ya sahibiz. Dünya Kupası diğer ülkeler için olduğu gibi ülkemiz için de her zaman önemli ama bizim için heyecan verici ve eminim ki çok iyi işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

32 takımın katılacağı FIBA Dünya Kupası, Japonya, Filipinler ve Endonezya’nın ev sahipliğinde, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.