Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Serinhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Bıçakçılık ve El Aletleri Teknolojisi Programı akademisyenleri Bursa’da PİRGE firmasını ziyaret ederek yapılması planlanan atölye yatırımı, staj işbirliği ve teknik geziler hakkında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi Serinhisar MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Ekinci, Bıçakçılık ve El Aletleri Teknolojisi Programı Akademisyenleri Öğr. Gör. Erol Büker, Öğr. Gör. Mikail Hocaoğlu ve Öğr. Gör. Fatih Ilgın iş birliği ve destek görüşmeleri için Türkiye’nin önde gelen bıçak üretim tesisi olan Bursa’daki PİRGE firmasını ziyaret ederek bıçakçılık bölümünde yapılması planlanan atölye yatırımı, staj işbirliği ve teknik geziler hakkında çeşitli görüşmeler yaptı.

PİRGE görüşmesi sonrası Bursa’nın köklü otomotiv yan sanayi firması olan firmalar ziyaret edilerek, firma yetkilileriyle eğitim atölyelerine özel üretilen CNC makinaları ve üniversal takım tezgâhları hakkında bilgi alışverişi yapıldı. İlerleyen dönemde bıçakçılık ve el aletleri üretim teknolojisi programımıza üretilen bu makinaları kazandırabilmenin yolları konuşuldu.