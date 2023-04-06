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Güral Porselen ve Çimse-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmelerin uzadığı iddiası üzerine bazı fabrika işçileri dün eylem yapmıştı.

Yaşanan olayların ardından Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, tarafları makamında ağırladı. Eylemin yanlış anlaşılma kaynaklı olduğu ortaya çıkarken, taraflar arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin tüm hızıyla sürdüğü dile getirildi.

Kütahya’da işçilerin eylem yaptığı Güral Porselen’de, Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve fabrika işçileri, Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’nın öncülüğünde bir araya geldi. Görüşmede, yaşanan durumun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ifade edildi.

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