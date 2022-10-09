Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilisesi’ni ziyaret ederek, dua etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilisesi’ni ziyaret ederek, dua etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Söke’ye bağlı Güllübahçe Mahallesi Gelebeç mevkiinde bulunan Aziz Nikolas Kilisesi’ni ziyaret etti. Sürpriz ziyarette Bartholomeos’e Güllübahçe Mahallesi Muhtarı Yusuf Çam eşlik etti. Bartholomeos, Aziz Nikolas Kilisesi’nde dua etmeyi ihmal etmedi.

Ziyareti değerlendiren Güllübahçe Mahallesi Muhtarı Yusuf Çam, çok mutlu olduklarını ifade ederek, bu güne kadar önemini anlatmaya çalıştıkları kilisenin gerçek muhataplarınca ziyaret edilmesinden ayrıca heyecan duyduklarını söyledi. Yusuf Çam, Ortodoks liderinden kilisenin restore edilmesi için söz aldıklarını da ifade etti.

1821 yılında alandaki başka bir kilisenin üzerine Hristiyan aleminin önemli azizlerinden Aziz Nikolaos (Noel Baba) adına Gelebeç’te oturan Rumlar tarafından yaptırılan kilise, Anadolu’da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması bakımından büyük önem taşıyor. 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen kilisenin bahçesinde kemiklik (osteofilak) adı verilen bir yapı da bulunuyor.