Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde minibüsle çarpışan tarım aleti patpatın sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Arif Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki patpat ile H.B. hakimiyetindeki 34 GKS 293 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle patpat aracından düşen M.T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.